ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI 2026: Öğretmen ve uzman öğretmen maaşları temmuz ayında ne kadar artacak? İki zam senaryosu masada

Öğretmen temmuz maaş zammı için gözler, TÜİK’in 3 Temmuz Cuma günü açıklayacağı haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Peki öğretmen ve uzman öğretmen maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? Enflasyon senaryolarına göre 1/4 derecesindeki öğretmen maaşının 82 bin 475 TL ile 83 bin 589 TL, uzman öğretmen maaşının ise 91 bin 291 TL ile 92 bin 524 TL arasında olması bekleniyor.

1 /6 Öğretmen temmuz maaş zammı, 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerinin ardından kesinleşecek. Mevcut hesaplamalarda 1/4 derecesindeki öğretmen maaşının 83 bin 589 TL’ye, uzman öğretmen maaşının ise 92 bin 524 TL’ye kadar çıkabileceği öngörülüyor.

2 /6 Memur maaş zammı ne zaman belli olacak?

Öğretmen temmuz maaş zammı, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından netleşecek.

Haziran verisinin belli olmasıyla yılın ilk altı ayına ilişkin enflasyon oranı ortaya çıkacak ve memurlar ile emeklilerin temmuz ayında alacağı zam oranı kesinleşecek.

3 /6 Beş aylık enflasyon oranı yüzde 16,61 oldu

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yılın ilk beş ayındaki kümülatif enflasyon oranı yüzde 16,61 olarak hesaplandı.

Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beş aylık dönemde oluşan zam oranını gösterirken kesin oran için haziran ayı enflasyon verisi beklenecek.

4 /6 Öğretmen maaşı ne kadar olacak?

Mevcut maaşı 73 bin 368 TL olarak hesaplanan 1/4 derecesindeki öğretmenin temmuz maaşı için iki farklı artış senaryosu bulunuyor.

Yapılan hesaplamalara göre:

Yüzde 12,41’lik artışta öğretmen maaşının yaklaşık 82 bin 475 TL’ye,

Yüzde 13,93’lük artışta ise yaklaşık 83 bin 589 TL’ye

yükselmesi öngörülüyor.

Söz konusu rakamlar, kesin zam oranını değil, farklı artış oranları üzerinden yapılan tahmini hesaplamaları ifade ediyor.

5 /6 Uzman öğretmen maaşı ne kadar olacak?

1/4 derecesindeki uzman öğretmenin mevcut maaşı 81 bin 219 TL seviyesinde bulunuyor.

Uzman öğretmen maaşına ilişkin hesaplamalar şöyle:

Yüzde 12,41’lik artış senaryosunda yaklaşık 91 bin 291 TL,

Yüzde 13,93’lük artış senaryosunda yaklaşık 92 bin 524 TL.

Öğretmen ve uzman öğretmenlerin kesin maaşları, haziran ayı enflasyonunun açıklanması ve uygulanacak nihai zam oranının belirlenmesiyle belli olacak.