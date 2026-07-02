KİRACI VE EV SAHİPLERİNİ İLGİLENDİRİYOR: Temmuz 2026 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 20 bin, 25 bin, 30 bin TL kiralar ne kadar artacak?

Yeni dönemde kira artışı nasıl hesaplanır?





Konut kiralarında uygulanan geçici yüzde 25’lik artış sınırının sona ermesinin ardından, olağan yıllık kira artışlarında 12 aylık ortalama TÜFE değişim oranı esas alınıyor.





Ev sahibi, normal yıllık sözleşme yenilemesinde bu oranın üzerinde doğrudan artış uygulayamaz. Kiracı ile ev sahibi anlaşırsa TÜFE sınırının altında bir artış oranı belirlenebilir.





Haziran 2026 kira artışı örnek hesaplama tablosu





Haziran 2026’da yenilenen kira sözleşmeleri için tavan artış oranı yüzde 32,24 olarak belirlendi. Buna göre farklı kira bedelleri üzerinden yapılacak örnek hesaplama şöyle: