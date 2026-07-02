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Dışişleri Bakanlığı'ndan Şam'daki bombalı saldırıya tepki: Güçlü şekilde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Şam'daki bombalı saldırıya tepki: Güçlü şekilde kınıyoruz

19:532/07/2026, Perşembe
G: 2/07/2026, Perşembe
AA
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Türkiye, Suriye'nin başkenti Şam'da yapılan saldırıyı "güçlü şekilde" kınadı.
Türkiye, Suriye'nin başkenti Şam'da yapılan saldırıyı "güçlü şekilde" kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye’nin başkenti Şam’ın Hicaz bölgesinde düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınadı.

Bakanlıktan Suriye’de düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada,
"Suriye'nin başkenti Şam’ın Hicaz bölgesinde bugün gerçekleştirilen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz."
ifadesi yer aldı.
Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilenen açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Suriye halkına taziye sunuldu.
Açıklamada,
"Suriye'de sürdürülebilir istikrar ve güvenliği tesis etme yolunda kaydedilen gelişmeyi sekteye uğratmayı amaçlayan bu tür girişimlere ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere karşı en iyi yanıtın, birlik ve beraberliği muhafaza etmek suretiyle yine Suriye halkı tarafından verileceğine olan inancımız tamdır."
değerlendirmesi yer aldı.

Ayrıca açıklamada, Türkiye'nin bu süreçte Suriye ile dayanışmasını sürdüreceği mesajı verildi.

Suriye'deki saldırı

Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı yanındaki kafede meydana gelen patlamada 5 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı duyurulmuştu.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şam'ın Hicaz bölgesindeki bir kafede meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla (EYP) gerçekleştiği belirtildi.



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