Şam'da bir kafede patlama meydana geldi: Ölü ve yaralılar var

Şam'da bir kafede meydana gelen şiddetli patlama paniğe neden oldu.

Şehrin en işlek noktalarından biri olan El-Nasr Caddesi'nde Hicaz Demir Yolu ile Adalet Sarayı arasında faaliyet gösteren bir kafenin girişinde yaşanan patlamada ekiplerin müdahalesi sürüyor.