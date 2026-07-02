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Şam'da bir kafede patlama meydana geldi: Ölü ve yaralılar var

Şam'da bir kafede patlama meydana geldi: Ölü ve yaralılar var

15:352/07/2026, Perşembe
G: 2/07/2026, Perşembe
AA
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Şam'ın en yoğun bölgelerinden El-Nasr Caddesi'nde meydana gelen olayda yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Şam'ın en yoğun bölgelerinden El-Nasr Caddesi'nde meydana gelen olayda yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki bir kafede şiddetli patlama meydana geldi. Suriye Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Şam'da bir kafede meydana gelen şiddetli patlama paniğe neden oldu.

Kafe merkezi bir konumda bulunuyor

Şehrin en işlek noktalarından biri olan El-Nasr Caddesi'nde Hicaz Demir Yolu ile Adalet Sarayı arasında faaliyet gösteren bir kafenin girişinde yaşanan patlamada ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlama nedeniyle kafenin hasar gördüğü ve çevrede yaralıların bulunduğu görüldü.

Suriye Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Suriye Sağlık Bakanlığı, başkent Şam’da Adalet Sarayı yakınındaki bir kafede meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 4 kişi ile yaralanan 10 kişinin El-Müctehid Hastanesi'ne kaldırıldığını bildirdi.



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