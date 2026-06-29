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Gaz sızıntısı faciaya dönüştü: Apartmandaki patlamada 8 kişi yaralandı

Gaz sızıntısı faciaya dönüştü: Apartmandaki patlamada 8 kişi yaralandı

09:4529/06/2026, Pazartesi
AA
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Çin'in Liaoning eyaletinde apartmanda meydana gelen patlamada 8 kişi yaralandı
Çin'in Liaoning eyaletinde apartmanda meydana gelen patlamada 8 kişi yaralandı

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bir apartmanda meydana gelen patlamada 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Liaoning eyaletinin Huludao şehrinde sabah saatlerinde bir apartmanda sıvılaştırılmış gaz sızıntısından kaynaklandığı tahmin edilen patlama meydana geldi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaralandığı, 3 kişiden ise haber alınamadığı belirtildi.

Açıklamada, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü, patlamanın sebebinin soruşturulduğu aktarıldı.


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