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Çin'de kimya fabrikasında patlama: Çok sayıda ölü ve kayıp var

Çin'de kimya fabrikasında patlama: Çok sayıda ölü ve kayıp var

17:1127/05/2025, mardi
DHA
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Çin'in kuzeyindeki Şandong eyaletindeki kimya fabrikasında patlama meydana geldi.
Çin'in kuzeyindeki Şandong eyaletindeki kimya fabrikasında patlama meydana geldi.

Çin'in kuzeyindeki Şandong eyaletindeki kimya fabrikasında patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Çin'in Şandong eyaletine bağlı Veyfang şehrindeki sanayi sitesindeki bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi.

Böcek ilacı ve ilaç sektöründe kullanılan kimyasalların üretildiği fabrikada 500'den fazla işçinin çalıştığı belirtildi.

Yetkililer, patlamada 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.



#Çin
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