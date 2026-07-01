Selanik'te peş peşe patlama: İktidar parti yöneticisinin annesi hayatını kaybetti

Selanik'te iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi yöneticisi Afroditi Nestora'nın ve iki siyasetçinin yaşadığı binaların girişine patlayıcı düzenek yerleştirildi. Patlamada ağır yaralanan ve yoğun bakımda entübe edilen Nestora'nın 70 yaşındaki annesi, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Yunanistan'ın Selanik şehrinde iktidardaki Yeni Demokrasi (ND) Partisi yöneticisi Afroditi Nestora'nın yaşadığı apartmana kamp tüpüyle hazırlandığı değerlendirilen patlayıcı düzenekle yapılan saldırıda ağır yaralanan annesi hayatını kaybetti.
Yunan basınındaki haberlere göre, saldırıda ağır yaralanarak Hipokratio Hastanesi yoğun bakım ünitesinde entübe edilen 70 yaşındaki kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de gün içinde hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret etmiş, saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunarak adalet önüne çıkarılacağını söylemişti.
Anne ve babası da patlamada yaralandı
İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi yöneticisi Afroditi Nestora'nın yaşadığı apartmana kamp tüpüyle hazırlandığı değerlendirilen patlayıcı düzenek bırakılmış, düzenek sabahın erken saatlerinde infilak etmişti.
Patlamada Nestora ile anne ve babasının da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralanmıştı.
Patlama nedeniyle açık otoparktaki araç ve motosikletler kullanılamaz hale gelirken, çıkan yangın binanın birinci katındaki dairede hasara yol açmıştı.
Aynı saatlerde Selanik'te Yeni Demokrasi Partisinden iki siyasetçinin yaşadığı binaların girişlerine bırakılan benzer düzenekler de patlamış, bu iki olayda yaralanan olmamıştı.