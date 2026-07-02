Bu akşam kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 2 Temmuz Dünya Kupası maçları

2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme heyecanı geride kalırken, futbol dünyasının kalbi artık turnuvanın kaderini belirleyen Son 32 turu eleme maçlarında atıyor. Grup aşamalarının tamamlanmasının ardından adlarını bir üst tura yazdıran takımlar, şimdi de çeyrek final öncesindeki son durak olan Son 16 turuna yükselebilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Dünya Kupası'nda normal süresi 2-2 biten maçta, Senegal'i uzatma bölümünde bulduğu golle 3-2 yenen Belçika, son 16 turuna yükseldi. Turnuvada heyecan fırtınası hız kesmeden devam ederken, bugün yani 2 Temmuz 2026 Perşembe futbolseverleri ekran başına kilitleyecek birbirinden kritik iki karşılaşma oynanacak.