HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2026: Hemşire maaşı temmuzda ne kadar olacak, kaç TL artacak? Kritik veri bekleniyor

Hemşire maaşı ne kadar olacak?





Aile yardımı dâhil olmak üzere 5/1 derecesinde görev yapan bir hemşirenin mevcut maaşı yaklaşık 74 bin 770 TL seviyesinde bulunuyor.





Maaşa yüzde 13,5 oranında artış uygulanması durumunda yaklaşık 10 bin 93 TL’lik yükseliş yaşanması ve toplam ödemenin 84 bin 863 TL seviyesine çıkması bekleniyor.





Hemşire maaşı hesaplaması:





Mevcut maaş: 74 bin 770 TL

Hesaplamada kullanılan artış oranı: Yüzde 13,5

Tahmini maaş artışı: 10 bin 93 TL

Tahmini yeni maaş: 84 bin 863 TL





Bu hesaplama kesinleşmiş zam oranını değil, belirtilen oran üzerinden oluşturulan maaş senaryosunu gösteriyor.