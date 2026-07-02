HEMŞİRE MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2026: Hemşire maaşı temmuzda ne kadar olacak, kaç TL artacak? Kritik veri bekleniyor

Temmuz 2026 hemşire maaşı için gözler TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Memur maaş zammının kesinleşmesiyle birlikte hemşirelerin yeni maaşları, zam farkları ve güncel ödeme tutarları netlik kazanacak.
Memur ve emekli maaş zammı, TÜİK’in 3 Temmuz Cuma günü açıklayacağı haziran ayı enflasyon verilerinin ardından kesinleşecek. Beş aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden hak ettiği artış oranı yüzde 16,61’e ulaştı.
Maaş zammını belirleyecek veri yarın açıklanacak
Memur ve emekli maaş zammı için gözler Türkiye İstatistik Kurumunun açıklayacağı haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. TÜİK, haziran ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da resmî internet sitesi üzerinden yayımlayacak.
Verilerin açıklanmasıyla memurların, sözleşmeli personelin ve emeklilerin 2026 yılının ikinci yarısında alacağı zam oranları kesinleşecek.
Beş aylık enflasyon yüzde 16,61 oldu
Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte 2026 yılının ocak-mayıs dönemindeki kümülatif enflasyon yüzde 16,61 olarak gerçekleşti. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beş aylık dönemde hak ettiği maaş artışını gösteriyor.
Haziran ayı enflasyonunun da hesaba katılmasıyla yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin kesin oran ortaya çıkacak.
Öne çıkan mevcut veriler şöyle:
Beş aylık kümülatif enflasyon: Yüzde 16,61
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan artış: Yüzde 16,61
Kesin zam oranının açıklanacağı tarih: 3 Temmuz 2026
Verilerin açıklanacağı saat: 10.00
Hemşire maaşı ne kadar olacak?
Aile yardımı dâhil olmak üzere 5/1 derecesinde görev yapan bir hemşirenin mevcut maaşı yaklaşık 74 bin 770 TL seviyesinde bulunuyor.
Maaşa yüzde 13,5 oranında artış uygulanması durumunda yaklaşık 10 bin 93 TL’lik yükseliş yaşanması ve toplam ödemenin 84 bin 863 TL seviyesine çıkması bekleniyor.
Hemşire maaşı hesaplaması:
- Mevcut maaş: 74 bin 770 TL
- Hesaplamada kullanılan artış oranı: Yüzde 13,5
- Tahmini maaş artışı: 10 bin 93 TL
- Tahmini yeni maaş: 84 bin 863 TL
Bu hesaplama kesinleşmiş zam oranını değil, belirtilen oran üzerinden oluşturulan maaş senaryosunu gösteriyor.