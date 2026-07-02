SSK, BAĞ-KUR EMEKLİYE TEMMUZ ZAMMI 2026 SON DAKİKA: Emeklinin temmuz maaş zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkına göre SGK 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı

'ENFLASYONU AŞAĞIYA ÇEKMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, para ve maliye politikalarının yanı sıra arz yönlü politikalara dikkat çekti. Burada konut arzı, gıda arzı, enerji, lojistik ve insan kaynakları alanlarına yoğunlaştıklarını vurgulayan Yılmaz, "İşte bu politikalarla da enflasyonu aşağıya çekmeye çalışıyoruz. İlk 6 ayda programımızda beklediğimizden daha yüksek bir enflasyon var. Burada kanunlarımız, kurallarımız, otomatik işleyen bir sistem var. Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur, emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik, böyle bir prensibimiz var, Sayın Cumhurbaşkanımızın başından beri koyduğu bir prensip. Dolayısıyla bu işliyor. Enflasyon neyse bunu mutlaka yansıtıyoruz rakamlara. Otomatik yansımadığı tek bir alan var, o da en düşük emekli maaşı. O, otomatik olmuyor, kanunla yapılan bir iş. Bunun kanunla yapılması gerekiyor. O konuda Meclis'imiz gerekli çalışmaları yapacaktır" dedi.