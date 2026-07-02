Dünya Kupası son 16 turuna yükselen takımlar hangileri? Son 16 turu maçları ne zaman başlayacak? Program belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen takımlar ve eşleşmeler netleşmeye başladı. Futbolseverlerin merakla takip ettiği Dünya Kupası son 16 maçlarının tarihleri, eşleşmeleri, Türkiye saatiyle başlangıç saatleri ve çeyrek final yolundaki kritik mücadelelere ilişkin tüm detaylar haberimizde.

1 /4 2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turunun oynanmasıyla birlikte son 16 turuna yükselen takımlar netleşmeye başladı. Son 16 karşılaşmaları, 4 Temmuz Cumartesi günü Fas ile Kanada arasında oynanacak mücadeleyle başlayacak.

2 /4 Dünya Kupası son 16 turuna yükselen takımlar

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası’nda eleme heyecanı devam ediyor. Grup aşamasının ardından oynanan son 32 karşılaşmalarını kazanan takımlar, Dünya Kupası son 16 turunda çeyrek final bileti için mücadele edecek.

Son 32 turu henüz tamamlanmazken son 16’ya yükselmesi kesinleşen takımlar şöyle:

Kanada Brezilya Paraguay Fas Norveç Fransa Meksika İngiltere Belçika Amerika Birleşik Devletleri

3 /4 2026 Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri

Sonuçlanan son 32 karşılaşmalarının ardından kesinleşen son 16 eşleşmeleri şunlar:

Kanada – Fas

Paraguay – Fransa

Brezilya – Norveç

Meksika – İngiltere

Amerika Birleşik Devletleri – Belçika

Diğer son 16 eşleşmeleri ise kalan son 32 maçlarının ardından netleşecek:

Portekiz – Hırvatistan galibi / İspanya – Avusturya galibi

Arjantin – Yeşil Burun Adaları galibi / Avustralya – Mısır galibi

İsviçre – Cezayir galibi / Kolombiya – Gana galibi