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Dünya Kupası son 16 turuna yükselen takımlar hangileri? Son 16 turu maçları ne zaman başlayacak? Program belli oldu

Dünya Kupası son 16 turuna yükselen takımlar hangileri? Son 16 turu maçları ne zaman başlayacak? Program belli oldu

23:462/07/2026, Perşembe
G: 2/07/2026, Perşembe
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen takımlar ve eşleşmeler netleşmeye başladı. Futbolseverlerin merakla takip ettiği Dünya Kupası son 16 maçlarının tarihleri, eşleşmeleri, Türkiye saatiyle başlangıç saatleri ve çeyrek final yolundaki kritik mücadelelere ilişkin tüm detaylar haberimizde.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turunun oynanmasıyla birlikte son 16 turuna yükselen takımlar netleşmeye başladı. Son 16 karşılaşmaları, 4 Temmuz Cumartesi günü Fas ile Kanada arasında oynanacak mücadeleyle başlayacak.

Dünya Kupası son 16 turuna yükselen takımlar


Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası’nda eleme heyecanı devam ediyor. Grup aşamasının ardından oynanan son 32 karşılaşmalarını kazanan takımlar, Dünya Kupası son 16 turunda çeyrek final bileti için mücadele edecek.


Son 32 turu henüz tamamlanmazken son 16’ya yükselmesi kesinleşen takımlar şöyle:


Kanada

Brezilya

Paraguay

Fas

Norveç

Fransa

Meksika

İngiltere

Belçika

Amerika Birleşik Devletleri

2026 Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri


Sonuçlanan son 32 karşılaşmalarının ardından kesinleşen son 16 eşleşmeleri şunlar:


  • Kanada – Fas
  • Paraguay – Fransa
  • Brezilya – Norveç
  • Meksika – İngiltere
  • Amerika Birleşik Devletleri – Belçika


Diğer son 16 eşleşmeleri ise kalan son 32 maçlarının ardından netleşecek:


  • Portekiz – Hırvatistan galibi / İspanya – Avusturya galibi
  • Arjantin – Yeşil Burun Adaları galibi / Avustralya – Mısır galibi
  • İsviçre – Cezayir galibi / Kolombiya – Gana galibi

Dünya Kupası son 16 turu ne zaman başlayacak?


2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmaları 4 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Turun ilk maçında Fas ile Kanada, Houston’da karşı karşıya gelecek.


Son 16 turu, 4-7 Temmuz tarihleri arasında oynanacak sekiz karşılaşmanın ardından tamamlanacak. Kazanan takımlar, Dünya Kupası’nda adlarını çeyrek finale yazdıracak.

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Dünya Kupası son 16 turuna yükselen takımlar hangileri? Son 16 turu maçları ne zaman başlayacak? Program belli oldu