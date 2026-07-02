Anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak? e-Devlet anaokulu kayıt sonucu sorgulama ekranı 2026

2026-2027 anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt sonuçları nereden öğrenilecek? Velilerin merakla beklediği anaokulu ve anasınıfı kayıt süreci; e-Okul, e-Devlet kayıt sorgulama ekranı, adrese dayalı yerleştirme, yaş kriteri, kontenjan durumu ve başvuru detaylarıyla birlikte gündemde.
2026-2027 anaokulu kayıtları, Millî Eğitim Bakanlığının e-Okul sistemi üzerinden adres ve yaş bilgileri esas alınarak yürütülecek. Veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu e-Devlet, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve ilgili eğitim kurumlarından öğrenebilecek.
Anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak?
2026-2027 anaokulu kayıtları kapsamında çocukların yerleştirme işlemleri, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından işletilen e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Süreçte Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileri, öğrencilerin yaş grupları ve okulların kontenjanları dikkate alınacak.
Anaokulu ve anasınıfı kayıtlarının başlayacağı kesin gün ise mevcut bilgilendirmede belirtilmedi. Yerleştirmelerin, çocukların ikamet adreslerine en yakın ve kontenjanı uygun okul öncesi eğitim kurumlarına yapılması planlanıyor.
Anaokulu yerleştirmeleri nasıl yapılacak?
Kayıt ve yerleştirme sürecinde şu kriterler esas alınacak:
- Çocuğun ADNKS sistemindeki ikamet adresi,
- Yaş grubu bilgisi,
- Adrese en yakın okul öncesi eğitim kurumları,
- Okulların mevcut kontenjan durumu.
Öğrencilerin bu kriterlere göre e-Okul sistemi tarafından otomatik olarak yerleştirilmesi öngörülüyor. Böylece okullardaki yoğunluğun dengelenmesi ve eğitim imkânlarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi hedefleniyor.
Velilerin ayrıca başvuru yapması gerekiyor mu?
Kayıt işlemlerinin büyük bölümü merkezi sistem üzerinden tamamlanacak. Çocukların adres ve yaş bilgileri dikkate alınarak otomatik yerleştirme yapılacağı için velilerin ilk aşamada ayrıca bir yerleştirme başvurusu yapmasına gerek kalmayacak.
Anaokulu kayıt sonuçları nereden öğrenilir?
Veliler, çocuklarının hangi anaokuluna veya anasınıfına yerleştirildiğini şu kanallardan öğrenebilecek:
- e-Devlet Kapısı’ndaki “İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)” hizmeti,
- e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS),
- İl millî eğitim müdürlükleri,
- İlçe millî eğitim müdürlükleri,
- Kayıt bölgesindeki okul müdürlükleri.
e-Devlet üzerindeki e-Kayıt hizmetine giriş yapabilmek için kimlik doğrulaması yapılması gerekiyor.
Sonuç ekranlarının erişime açılmasıyla birlikte veliler, çocuklarının yerleştirildiği eğitim kurumunu resmî sorgulama kanalları üzerinden kontrol edebilecek.
ANAOKULU KAYIT SORGULAMA E-DEVLET EKRANI