Anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak? e-Devlet anaokulu kayıt sonucu sorgulama ekranı 2026





Anaokulu yerleştirmeleri nasıl yapılacak?





Kayıt ve yerleştirme sürecinde şu kriterler esas alınacak:





Çocuğun ADNKS sistemindeki ikamet adresi,

Yaş grubu bilgisi,

Adrese en yakın okul öncesi eğitim kurumları,

Okulların mevcut kontenjan durumu.





Öğrencilerin bu kriterlere göre e-Okul sistemi tarafından otomatik olarak yerleştirilmesi öngörülüyor. Böylece okullardaki yoğunluğun dengelenmesi ve eğitim imkânlarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi hedefleniyor.





Velilerin ayrıca başvuru yapması gerekiyor mu?





Kayıt işlemlerinin büyük bölümü merkezi sistem üzerinden tamamlanacak. Çocukların adres ve yaş bilgileri dikkate alınarak otomatik yerleştirme yapılacağı için velilerin ilk aşamada ayrıca bir yerleştirme başvurusu yapmasına gerek kalmayacak.





Anaokulu kayıt sonuçları nereden öğrenilir?





Veliler, çocuklarının hangi anaokuluna veya anasınıfına yerleştirildiğini şu kanallardan öğrenebilecek:





e-Devlet Kapısı’ndaki “İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)” hizmeti,

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS),

İl millî eğitim müdürlükleri,

İlçe millî eğitim müdürlükleri,

Kayıt bölgesindeki okul müdürlükleri.





e-Devlet üzerindeki e-Kayıt hizmetine giriş yapabilmek için kimlik doğrulaması yapılması gerekiyor.





Sonuç ekranlarının erişime açılmasıyla birlikte veliler, çocuklarının yerleştirildiği eğitim kurumunu resmî sorgulama kanalları üzerinden kontrol edebilecek.





ANAOKULU KAYIT SORGULAMA E-DEVLET EKRANI



