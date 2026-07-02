POLİS MEMUR MAAŞ ZAMMI: 2026 Temmuz polis maaşı ne kadar olacak, 8/1 polis memuru kaç TL alacak?

Polis maaşı 2026 Temmuz zammıyla birlikte yeniden hesaplanıyor. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla 8/1 polis memuru ve 3/1 başkomiser maaşları netleşecek. Mevcut beklentiye göre zamlı maaşların ulaşabileceği seviyeler belli olurken, gözler TÜİK’in duyuracağı kritik veriye çevrildi.
Polis maaşı 2026 Temmuz zammının ardından ne kadar olacak? Haziran enflasyonunun yüzde 1,36 gelmesi senaryosuna göre 8/1 derecesindeki polis memuru maaşının 92 bin 994 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
Polis maaşı 2026 Temmuz zammıyla ne kadar olacak?
Polis maaşı 2026 Temmuz dönemi için Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran enflasyonunu 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da duyuracak.
Polis memurları ve başkomiserlerin zamlı maaşlarına ilişkin tahmini hesaplamalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Haziran ayı için yüzde 1,36 seviyesindeki enflasyon beklentisi esas alınarak yapıldı.
Polis memuru ve başkomiser maaşı için tahmini hesaplama
Haziran enflasyonunun yüzde 1,36 olarak açıklanması durumunda öngörülen maaşlar şöyle:
- Polis memuru 8/1: 81 bin 617 TL’den 92 bin 994 TL’ye yükselecek.
- Başkomiser 3/1: 89 bin 214 TL’den 101 bin 650 TL’ye yükselecek.
Söz konusu tutarlar kesinleşmiş maaşlar değil, Haziran enflasyonuna ilişkin beklenti üzerinden yapılan tahmini hesaplamalardır. Nihai rakamlar, TÜİK tarafından açıklanacak resmi enflasyon verisinin ardından belli olacak.
Beş aylık enflasyon yüzde 16,61 oldu
Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 2026 yılının ilk beş aylık dönemindeki kümülatif enflasyon yüzde 16,61 olarak gerçekleşti.
Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beş aylık dönem itibarıyla oluşan zam oranını gösteriyor. Altı aylık kesin oran, Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla ortaya çıkacak.
Kesin polis maaşı ne zaman belli olacak?
Polis memurları ve başkomiserlerin 2026 Temmuz döneminde alacağı zamlı maaşlar, 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran enflasyonunun ardından kesinleşecek.
Haziran enflasyonunun beklentilerden farklı gelmesi durumunda tahmini maaş tutarları da değişecek.