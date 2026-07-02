Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
POLİS MEMUR MAAŞ ZAMMI: 2026 Temmuz polis maaşı ne kadar olacak, 8/1 polis memuru kaç TL alacak?

POLİS MEMUR MAAŞ ZAMMI: 2026 Temmuz polis maaşı ne kadar olacak, 8/1 polis memuru kaç TL alacak?

23:202/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
<p></p>

Polis maaşı 2026 Temmuz zammıyla birlikte yeniden hesaplanıyor. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla 8/1 polis memuru ve 3/1 başkomiser maaşları netleşecek. Mevcut beklentiye göre zamlı maaşların ulaşabileceği seviyeler belli olurken, gözler TÜİK’in duyuracağı kritik veriye çevrildi.

Polis maaşı 2026 Temmuz zammının ardından ne kadar olacak? Haziran enflasyonunun yüzde 1,36 gelmesi senaryosuna göre 8/1 derecesindeki polis memuru maaşının 92 bin 994 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Polis maaşı 2026 Temmuz zammıyla ne kadar olacak?


Polis maaşı 2026 Temmuz dönemi için Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran enflasyonunu 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da duyuracak.


Polis memurları ve başkomiserlerin zamlı maaşlarına ilişkin tahmini hesaplamalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Haziran ayı için yüzde 1,36 seviyesindeki enflasyon beklentisi esas alınarak yapıldı.

Polis memuru ve başkomiser maaşı için tahmini hesaplama


Haziran enflasyonunun yüzde 1,36 olarak açıklanması durumunda öngörülen maaşlar şöyle:


  • Polis memuru 8/1: 81 bin 617 TL’den 92 bin 994 TL’ye yükselecek.
  • Başkomiser 3/1: 89 bin 214 TL’den 101 bin 650 TL’ye yükselecek.


Söz konusu tutarlar kesinleşmiş maaşlar değil, Haziran enflasyonuna ilişkin beklenti üzerinden yapılan tahmini hesaplamalardır. Nihai rakamlar, TÜİK tarafından açıklanacak resmi enflasyon verisinin ardından belli olacak.

Beş aylık enflasyon yüzde 16,61 oldu


Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 2026 yılının ilk beş aylık dönemindeki kümülatif enflasyon yüzde 16,61 olarak gerçekleşti.


Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beş aylık dönem itibarıyla oluşan zam oranını gösteriyor. Altı aylık kesin oran, Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla ortaya çıkacak.

Kesin polis maaşı ne zaman belli olacak?


Polis memurları ve başkomiserlerin 2026 Temmuz döneminde alacağı zamlı maaşlar, 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran enflasyonunun ardından kesinleşecek.


Haziran enflasyonunun beklentilerden farklı gelmesi durumunda tahmini maaş tutarları da değişecek.

#polis maaşı
#polis memuru maaşı
#haziran enflasyonu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav listesi ve yerleri hangi gün ilan edilecek?