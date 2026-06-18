Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Haluk Levent'e karşılıksız çek suçundan para cezası uygulandı

Haluk Levent'e karşılıksız çek suçundan para cezası uygulandı

12:5118/06/2026, Perşembe
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Sanatçı Haluk Levent
Sanatçı Haluk Levent

Sanatçı Haluk Levent hakkında karşılıksız çek düzenlenmesi nedeniyle açılan davada karar çıktı. Mahkeme, iki ayrı çek yönünden toplam yaklaşık 70 milyon TL adli para cezasına hükmederken, Levent’in çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanmasına da hükmetti.

Sanatçı Haluk Levent, 2025 yılında düzenlediği 2 çek ile ilgili karşılıksız olduğu gerekçesiyle şikayet edildi. Bugün, İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi 5. Celsesi görülen duruşmaya müşteki ve taraf avukatları katıldı. Dosyada, karşılıksız işlem gören çeklerin toplam tutarının yaklaşık 70 milyon TL olduğu belirtildi.

70 milyon liraya yakınca ceza uygulandı
Levent, 30 Haziran 2025 yılında düzenlenen bir çek ile ilgili,
"çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına neden olmak"
suçundan 50 milyon 83 bin TL, 20 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen bir çek hakkında ise aynı suçtan 19 milyon 987 bin TL para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, Levent’in çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklanmasına karar verildi.




#Haluk Levent
#para cezası
#karşılıksız çek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu Personeli Alım İlanları 2026: KPSS'siz ve KPSS'li Binlerce İlan Yayında!