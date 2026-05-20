Türk rock müziğinin tanınan isimlerinden Haluk Levent, Eskişehir konseri sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Mide kanaması geçirdiği belirlenen Haluk Levent’in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, “Haluk Levent neden yoğun bakıma kaldırıldı, sağlık durumu nasıl?” soruları gündeme geldi. Sanatçının Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesindeki tedavi süreci yakından takip ediliyor.
Haluk Levent yoğun bakıma alındı
Haluk Levent, Eskişehir’de verdiği konserin ardından AFAD toplantısına katılmak üzere yola çıktı. Hürriyet’te yer alan habere göre yolculuk sırasında fenalaşan sanatçı, Ankara’daki Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahalenin ardından sanatçının mide kanaması geçirdiği tespit edildi. Doktorların kontrolünde yoğun bakıma alınan Haluk Levent’in tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Sağlık durumuyla ilgili son bilgiler
Yetkililer tarafından sanatçının sağlık durumuna ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı. Ancak hastanedeki tedavi sürecinin devam ettiği aktarıldı.
Öne çıkan bilgiler şöyle:
Haluk Levent kimdir?
Haluk Levent, 26 Kasım 1968’de Adana’nın Yüreğir ilçesinde dünyaya geldi. Türk rock müziğinin önde gelen isimleri arasında gösterilen sanatçı, aynı zamanda sosyal yardım çalışmalarıyla da tanınıyor.
Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile birçok sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. Sanatçı, 2023 yılında Time dergisinin “Dünyanın En Etkili 100 Kişisi” listesinde yer aldı.
Tedavi sürecine ilişkin yeni açıklamaların yapılması bekleniyor.