Sağlık durumuyla ilgili son bilgiler





Yetkililer tarafından sanatçının sağlık durumuna ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı. Ancak hastanedeki tedavi sürecinin devam ettiği aktarıldı.





Öne çıkan bilgiler şöyle:





Haluk Levent, Eskişehir konseri sonrası rahatsızlandı.

Sanatçı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde mide kanaması geçirdiği belirlendi.

Haluk Levent yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.