Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de Sudan Başbakanı İdris'i kabul etti

21:1320/05/2026, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ülkesi Sudan'ın temsilcilerini Ankara'da ağırladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Başbakanı Kamil İdris’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Kabulde, Türkiye-Sudan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular görüşüldü. Erdoğan, Türkiye’nin Sudan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü desteğini sürdürdüğünü ifade etti.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Başbakanı Kamil Idris’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Gündem ikili ilişkiler

Görüşmede Türkiye ile Sudan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut ve gelecekte atılacak adımlarla daha ileri seviyeye taşınmasının hedeflendiğini ifade etti.

Sudan'ın toprak bütünlüğüne güçlü destek

Erdoğan, Türkiye’nin Sudan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği güçlü desteğin sürdüğünü vurguladı.

Türkiye’nin Sudan’daki çatışmaların sona erdirilmesi ve ülkede normalleşmenin sağlanması için yoğun çaba gösterdiğini belirten Erdoğan, ateşkesin tesis edilmesi ve kapsamlı bir siyasi sürecin oluşturulmasına yönelik diplomatik girişimlere destek verdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, süreç boyunca Sudan halkının yaşadığı insani sorunların hafifletilmesi amacıyla Türkiye’nin insani yardımlarının artarak devam edeceğini söyledi.

ÖGG sınavına girenler dikkat: Sonuçlar bu tarihte açıklanacak