Gündem Suriye ve İran: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

"Yapıcı girişimlere Türkiye'nin desteği sürecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede devam eden çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiklerini belirterek, ihtilaflı konularda makul çözümlerin mümkün olduğuna inandığını ve ortaya konan yapıcı girişimlere Türkiye’nin desteğinin süreceğini ifade etti.

"Suriye'ye destek aralıksız devam edecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Suriye’de istikrar ortamının kalıcı hale gelmesinin tüm bölge açısından önemli bir kazanım olacağını vurguladı. Türkiye’nin Suriye’ye yönelik desteğinin aralıksız devam edeceğini belirten Erdoğan, Lübnan’daki mevcut durumun daha da kötüleşmesinin önlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ankara'daki NATO Zirvesi

Görüşmede NATO Ankara Zirvesi hazırlıkları da gündeme geldi. Erdoğan, zirve hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, toplantının her açıdan başarılı geçmesi için Türkiye’nin azami gayret gösterdiğini söyledi.

ABD'de camiye saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ayrıca ABD’nin San Diego kentindeki bir camiye önceki gün düzenlenen saldırı nedeniyle ABD Başkanı Trump’a taziyelerini iletti. Erdoğan, Türkiye’nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun nefret suçlarının her türlüsüne karşı olduğunu ifade etti.

