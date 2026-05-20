Freiburg - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi final maçı şifresiz kanalda mı?

Freiburg-Aston Villa maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi finalinde ilk kez kupaya uzanmak isteyen iki ekip, İstanbul’daki dev finalde karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise “Freiburg-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?” sorularının yanıtını araştırıyor. Tüpraş Stadı’nda oynanacak kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Avrupa’da tarihi başarı peşindeki Aston Villa’nın 44 yıl sonra çıktığı büyük final ile Freiburg’un kulüp tarihindeki en önemli sınavı futbol gündeminin merkezine yerleşti.
Freiburg-Aston Villa maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg ile İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü İstanbul’da karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT 1’den canlı ve şifresiz yayınlanacak.
İki takım da tarihlerinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi finalinde sahaya çıkacak.
Takımlar ilk Avrupa Ligi kupasını hedefliyor
İngiliz temsilcisi Aston Villa, Avrupa kupalarında 44 yıl sonra final heyecanı yaşayacak. Premier Lig’de sezonu üst sıralarda tamamlayan ekip, UEFA Avrupa Ligi’nde de kupaya ulaşmayı hedefliyor.
Alman ekibi Freiburg ise kulüp tarihinin en önemli maçlarından birine çıkacak. Bundesliga ve Almanya Kupası’nda daha önce şampiyonluk yaşayamayarak dikkat çeken Freiburg, Avrupa’daki ilk büyük kupasını kazanmak istiyor.
Aston Villa’nın final yolu
Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasını 21 puanla ikinci sırada tamamladı.
İngiliz ekibinin turnuva performansı şöyle:
8 maçta 7 galibiyet aldı
14 gol attı
Kalesinde 6 gol gördü
Son 16 turunda Lille’i eleyen Aston Villa, çeyrek finalde Bologna’yı geçti. İngiliz temsilcisi, yarı finalde ise Nottingham Forest’ı saf dışı bırakarak finale yükseldi.
Freiburg’un Avrupa serüveni
Freiburg, lig aşamasını 17 puanla 7. sırada tamamladı.
Alman temsilcisinin performansı:
8 maçta 5 galibiyet aldı
10 gol attı
4 gol yedi
Son 16 turunda Genk’i eleyen Freiburg, çeyrek finalde Celta Vigo’yu geçti. Alman ekibi yarı finalde Portekiz temsilcisini rövanşta mağlup ederek tarihinde ilk kez finale yükseldi.
Muhtemel 11’ler
Freiburg
Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic
Aston Villa
Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins
UEFA Avrupa Ligi’nde İngiliz ve İspanyol üstünlüğü
UEFA Avrupa Ligi tarihinde İngiliz ve İspanyol kulüpleri öne çıkıyor. Her iki ülke ekipleri de organizasyonda 19’ar kez finale yükseldi.
Kupayı en fazla kazanan takım ise İspanya temsilcisi Sevilla oldu. Sevilla, UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 7 kez şampiyonluk yaşadı.
Türkiye’den kupayı kazanan tek takım ise Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 1999-2000 sezonunda Arsenal’i finalde penaltılarla mağlup ederek UEFA Kupası’nı müzesine götürdü.