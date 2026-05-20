Freiburg - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi final maçı şifresiz kanalda mı?

UEFA Avrupa Ligi’nde İngiliz ve İspanyol üstünlüğü





UEFA Avrupa Ligi tarihinde İngiliz ve İspanyol kulüpleri öne çıkıyor. Her iki ülke ekipleri de organizasyonda 19’ar kez finale yükseldi.





Kupayı en fazla kazanan takım ise İspanya temsilcisi Sevilla oldu. Sevilla, UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 7 kez şampiyonluk yaşadı.





Türkiye’den kupayı kazanan tek takım ise Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 1999-2000 sezonunda Arsenal’i finalde penaltılarla mağlup ederek UEFA Kupası’nı müzesine götürdü.