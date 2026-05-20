2010-11 sezonunda Ankara'nın 2. Lig takımlarından Polatlı Bugsaşspor'da teknik direktörlük görevi yapmıştır. Hacettepe başarısız deneyiminden sonra Polatlı Bugsaşspor teknik direktörü olan Özen, Polatlı Bugsaşspor ile başarılı geçen sezonun ardından ligi 3. bitirerek play off oynama hakkını kazandı. Finalde penaltı atışları sonucunda Sakaryaspor’a mağlup olan Polatlı Bugsaşspor, Önder Özen’e teknik direktör olarak ilk şampiyonluğunu yaşatmaya çok yaklaşmıştı.

Beşiktaş başkanı Fikret Orman, 22 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen basın toplantısında Önder Özen'in 3 yıllığına Beşiktaş futbol takımının futbol direktörü olarak görev yapacağını duyurmuştur. 16 Temmuz 2014 tarihinde ise Beşiktaş futbol takımındaki görevinden istifa etmiştir. 14 Nisan 2015 tarihinde teknik direktör Shota Arveladze'nin ayrılmasının ardından Hollandalı yardımcısı Jan Wouters'in çalıştırdığı Kasımpaşa kulübü ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamış, yardımcılığına Mehmet Aurelio getirilmiştir. PTT 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin aldığı kötü sonuçlar üzerine Metin Diyadin'in görevinden ayrılmasıyla Şubat 2016'da Göztepe ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak İzmir temsilcisinin başında çıktığı 6 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alınması üzerine 5 Nisan 2016'da görevinden istifa etti.