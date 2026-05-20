Beşiktaş Kulübü, futbol direktörlük görevine Önder Özen'in getirildiğini açıkladı. İşte Önder Özen'in futbol kariyeri.
Önder Özen, 17 Ekim 1969, Eskişehir’de dünyaya geldi. Ayaşspor ve Dikmenspor'da futbolculuk yapan Özen, 1997 yılında antrenör lisansını aldı ve 2001'de Eskispor'un altyapı antrenörü oldu. 2003'ten 2005'e kadar Fenerbahçe 21 yaş altı takımını çalıştıran Özen, 2005'ten 2009'a kadar Fenerbahçe'de Zico, Luis Aragonés ve Christoph Daum'un teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Haziran 2009'dan Mayıs 2010'a kadar Hacettepe'yi, 2010'dan 2011'e kadar Polatlı Bugsaşspor'u çalıştırdı.
Özen, Mayıs 2013'te Beşiktaş'ta sportif direktörlük görevine getirildi. 2013-14 sezonunda takımın kadro yapılanmasında önemli rol oynadı. Görev süresince Slaven Bilić'in teknik direktörlüğe getirilmesinde etkili oldu; Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Tolga Zengin, Kerim Frei gibi oyuncuların transfer süreçlerinde görev aldı. Sezon sonunda istifa ederek takımdan ayrılan Özen, kısa bir dönem Kasımpaşa ve Göztepe'yi çalıştırdı.
1997 yılında antrenörlük lisansı almıştır. 2001-02 sezonunda 3. Lig takımı Eskispor'u ilk yarısında genç takım antrenör olarak görev yapmıştır. 2001-02 sezonunun 2. yarısından itibaren Fenerbahçe'de görev yapmaya başlayan Özen, 12 Mart 2003 tarihinden, 19 Haziran 2009'e kadar Fenerbahçe A2 ve Fenerbahçe takımında antrenörlük yapmıştır. İlk başlarda Oğuz Çetin‘in izleme ekibinde göreve başlayan Özen, O dönem B lisansı sahibi olduğu için Süper Ligde görev yapamadı. Daha sonra aldığı A lisansıyla sırasıyla Daum, Zico ve Aragones'in yardımcı antrenör ekibinde görev aldı. 2009-10 sezonunda Süper Lig 1. Lig'e düşen Ankara'nın takımlarından Hacettepe ekibini çalıştırmıştır. Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra ilk kez teknik direktörlük görevini yaptığı Süper Lig takımlarından Hacettepe‘de sezonun ilk yarısını 16. bitirince görevi bıraktı.
2010-11 sezonunda Ankara'nın 2. Lig takımlarından Polatlı Bugsaşspor'da teknik direktörlük görevi yapmıştır. Hacettepe başarısız deneyiminden sonra Polatlı Bugsaşspor teknik direktörü olan Özen, Polatlı Bugsaşspor ile başarılı geçen sezonun ardından ligi 3. bitirerek play off oynama hakkını kazandı. Finalde penaltı atışları sonucunda Sakaryaspor’a mağlup olan Polatlı Bugsaşspor, Önder Özen’e teknik direktör olarak ilk şampiyonluğunu yaşatmaya çok yaklaşmıştı.
Beşiktaş başkanı Fikret Orman, 22 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen basın toplantısında Önder Özen'in 3 yıllığına Beşiktaş futbol takımının futbol direktörü olarak görev yapacağını duyurmuştur. 16 Temmuz 2014 tarihinde ise Beşiktaş futbol takımındaki görevinden istifa etmiştir. 14 Nisan 2015 tarihinde teknik direktör Shota Arveladze'nin ayrılmasının ardından Hollandalı yardımcısı Jan Wouters'in çalıştırdığı Kasımpaşa kulübü ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamış, yardımcılığına Mehmet Aurelio getirilmiştir. PTT 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin aldığı kötü sonuçlar üzerine Metin Diyadin'in görevinden ayrılmasıyla Şubat 2016'da Göztepe ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak İzmir temsilcisinin başında çıktığı 6 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alınması üzerine 5 Nisan 2016'da görevinden istifa etti.