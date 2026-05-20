GSB 2610 personel alımı başvuru ekranı 2026! GSB 2610 personel alımı başvuruları başladı mı şartları neler? Kontenjan dağılımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2 bin 610 personel alımı için beklenen süreç başladı. Taşra teşkilatında görevlendirilecek personeller için başvuru ekranı erişime açılırken, adaylar e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla işlemlerini yapabilecek. Başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte şartlar ve son başvuru tarihi de belli oldu.
GSB PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARDA BAŞLADI?
Başvuru işlemleri 18 - 24 Mayıs 2026 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar yapılabilecek. Adaylar herhangi bir yazılı veya sözlü sınava alınmayacak. Yerleştirme işlemleri ise 2024 KPSS B grubu puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek. Alım yapılacak pozisyonlar arasında koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli kadroları (temizlik ve bakım-onarım) bulunuyor.
İlan doğrultusunda istihdam edilecek toplam 2.610 personelin kadro dağılımı şu şekilde duyuruldu:
150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (lisans mezunu, KPSS P3)
1.000 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (ön lisans mezunu, KPSS P93)
783 Destek Personeli – Temizlik (KPSS P94)
677 Destek Personeli – Bakım-Onarım (KPSS P94)
Bakım-onarım pozisyonları; elektrik tesisatçısı, sıhhi tesisat ustası, iklimlendirme görevlisi, havuz suyu operatörü ve marangoz gibi alt branşlardan oluşacak.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI NELER?
T.C. vatandaşı olmak,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendindeki 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerde yer alan şartları sağlamak,
Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, malullük veya yaşlılık aylığı almıyor olmak (dul ve yetim aylığı hariç),
2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılmış ve başvurulan kadro için gerekli asgari puanı elde etmiş olmak,
Tercih edilecek pozisyon için tabloda belirtilen ve özel şartlar kısmında yer alan niteliklere sahip olmak,
Daha önce herhangi bir kamu kurumunda görev yaparken meslekten veya görevden ihraç edilmemiş olmak,
Kamu kurum ya da kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmıyor olmak,
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 maddesinde istisna edilenler dışında, sözleşmesi feshedildiği için görevinden ayrılanların üzerinden en az 1 yıl geçmiş olması,
Görevini sürekli şekilde yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak,
İç ve dış mekânda, gece-gündüz esasına dayalı vardiyalı çalışma sistemine engel bir durumu olmamak,
Güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasının olumlu şekilde sonuçlanması.