GSB 2610 personel alımı başvuru ekranı 2026! GSB 2610 personel alımı başvuruları başladı mı şartları neler? Kontenjan dağılımı

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendindeki 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerde yer alan şartları sağlamak,

Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, malullük veya yaşlılık aylığı almıyor olmak (dul ve yetim aylığı hariç),

2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılmış ve başvurulan kadro için gerekli asgari puanı elde etmiş olmak,

Tercih edilecek pozisyon için tabloda belirtilen ve özel şartlar kısmında yer alan niteliklere sahip olmak,

Daha önce herhangi bir kamu kurumunda görev yaparken meslekten veya görevden ihraç edilmemiş olmak,

Kamu kurum ya da kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmıyor olmak,

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 maddesinde istisna edilenler dışında, sözleşmesi feshedildiği için görevinden ayrılanların üzerinden en az 1 yıl geçmiş olması,

Görevini sürekli şekilde yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak,

İç ve dış mekânda, gece-gündüz esasına dayalı vardiyalı çalışma sistemine engel bir durumu olmamak,

Güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasının olumlu şekilde sonuçlanması.