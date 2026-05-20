Gaziantep'te yarın okullar tatil mi? 20-21 Mayıs Gaziantep'te okullar tatil olacak mı? Valilik ve MEB son açıklamalar

09:3920/05/2026, Çarşamba
AFAD’ın açıkladığı verilere göre Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Çevre illerde de hissedilen deprem vatandaşlarda kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Hal böyle olunca veli ve öğrenciler okulların yarın tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Gaziantep'te yarın okullar tatil mi? 20-21 Mayıs Gaziantep'te okullar tatil olacak mı? Valilik ve MEB son açıklamalar

"Gaziantep'te yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı depremin gerçekleştiği bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. AFAD verilerine göre Malatya’nın Battalgazi ilçesi merkezli 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.00’da kaydedilen deprem çevre illerde de hissedilirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. İlk belirlemelere göre sarsıntının yerin 7.03 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi.

GAZİANTEP'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Gaziantep'te yarın okulların tatil olduğuna yönelik açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTA

Depremin ardından açıklama yapan AFAD "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

