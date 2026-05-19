SON DAKİKA HABERİ: 80 bin TL ödenecek! Emekli promosyonlarında Mayıs fırtınası koptu... Bankalar rekabeti tırmandırdı

Emekli maaş promosyonlarında mayıs hareketliliği başladı. Bankalar, maaş müşterisi kazanmak için promosyon tutarlarını güncellerken, emeklilere sunulan avantajların kapsamı da genişledi. Nakit ödüllerin yanı sıra faizsiz kredi, otomatik ödeme talimatına ek ödeme, kredi kartı harcama desteği ve çeşitli bankacılık ayrıcalıkları dikkat çekiyor. Özellikle maaşını başka bankaya taşımayı düşünen emekliler, en yüksek promosyonu veren bankaları ve sunulan ek kampanyaları yakından takip ediyor.
Bankalar arasındaki emekli promosyon yarışı mayıs ayında yeniden kızıştı. Emekli maaşını taşıyan ya da mevcut sözleşmesini yenileyen vatandaşlara sunulan teklifler art arda güncellenirken, birçok banka nakit promosyonun yanında ek avantaj paketlerini de devreye aldı. Bazı bankalar otomatik fatura talimatına özel ödeme sunarken, bazıları faizsiz ihtiyaç kredisi ve kredi kartı harcamalarına yönelik kampanyalarla dikkat çekiyor.
Toplam Avantaj 82 Bin 500 TL’ye Kadar Çıkıyor
Mayıs kampanyaları kapsamında en yüksek toplam avantaj paketi 82 bin 500 TL seviyesine ulaştı. Ancak bu tutarın tamamı doğrudan nakit ödeme olarak verilmiyor.
Kampanya paketlerinde 20 bin TL’ye varan nakit promosyonun yanı sıra 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkânı, otomatik fatura talimatı ödülleri ve yakınını davet eden müşterilere sunulan ek nakit fırsatlar yer alıyor.
Akbank’tan Emeklilere Çoklu Avantaj Paketi
Akbank, 1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında SGK emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen müşterilerine 20 bin TL’ye varan nakit promosyon sunuyor.
Kampanya kapsamında ayrıca şartların yerine getirilmesi halinde 50 bin TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi fırsatı sağlanıyor. İlk 5 yeni otomatik fatura talimatı için toplam 2 bin 500 TL’ye varan ödül verilirken, davet koduyla maaşını Akbank’a taşıyan yakınlar üzerinden de 10 bin TL’ye kadar ek nakit kazanılabiliyor.
Garanti BBVA’nın Emekli Kampanyası
Garanti BBVA, 1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında emekli maaşını taşıyan müşterilerine 15 bin TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. Bonus Kart, Paracard, Avans Hesap kullanımı ve sigorta poliçesi gibi ek şartların yerine getirilmesiyle toplam avantaj 25 bin TL’ye kadar yükseliyor.
TEB’den 21 Bin TL’ye Varan Promosyon
TEB, emekli maaşını bankaya taşıyan ve 36 ay boyunca maaşını TEB’den alma taahhüdü veren müşterilerine 21 bin TL’ye varan promosyon imkânı sağlıyor.
Bu tutarın içinde 12 bin TL’ye kadar ana promosyon ve otomatik fatura talimatı verilmesi halinde kazanılabilen 9 bin TL’ye kadar ek promosyon bulunuyor.
QNB’den 20 Bin TL’ye Kadar Nakit Promosyon
QNB, 22 Nisan 2026 itibarıyla emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca maaş alma sözü veren müşterilerine 20 bin TL’ye varan nakit promosyon sunuyor.
DenizBank’ta Toplam Promosyon 27 Bin TL
DenizBank, emeklilere 27 bin TL’ye varan promosyon fırsatı sağlıyor. Kampanyada 12 bin TL’ye kadar ana promosyonun yanı sıra kredili mevduat hesabı, otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı gibi ek koşullarla 15 bin TL’ye kadar ilave promosyon veriliyor.
Yapı Kredi’den 30 Bin TL’ye Varan Promosyon
Yapı Kredi, SGK promosyon taahhüdü veren emeklilere 30 bin TL’ye varan nakit promosyon imkânı sunuyor. Kampanyanın 31 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edeceği belirtildi.
ING’den Koşulsuz Nakit Promosyon
ING, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 15 bin TL’ye varan koşulsuz nakit promosyon veriyor. Ek fırsatlarla birlikte toplam promosyon tutarı 32 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor.
İş Bankası’ndan Ek Avantajlı Paket
İş Bankası, SGK emeklilerine 15 bin TL’ye varan nakit promosyon sunarken, ek fırsatlarla birlikte toplam avantaj 25 bin TL’ye kadar yükseliyor.
Kampanya kapsamında aidatsız Maximum Kart kullanımı, ücretsiz para transferi ve ATM avantajları da yer alıyor.
VakıfBank’tan 30 Bin TL’ye Varan Avantaj
VakıfBank, maaşını bankaya taşıyan emeklilere 12 bin TL’ye varan nakit promosyon sağlıyor.
VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan harcamalarda ise 18 bin TL’ye varan ek kazanım sunuluyor. Böylece toplam avantaj 30 bin TL seviyesine ulaşıyor.
Bankaların açıkladığı yüksek kampanya rakamlarının tamamı doğrudan nakit promosyon ödemesinden oluşmuyor.
Bazı kampanyalarda faizsiz kredi, kredi kartı harcaması, otomatik fatura talimatı, sigorta ürünü veya yakınını davet etme gibi ek şartlar bulunuyor.
Bu nedenle emeklilerin maaş taşıma kararı vermeden önce yalnızca toplam kampanya tutarına değil, şartlara ve doğrudan nakit ödeme miktarına da dikkat etmesi gerekiyor.