Rıza Akpolat’ın kara kutusu yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

15:2519/05/2026, Salı
Rıza Akpolat'ın 'kara kutusu'na operasyon: Para trafiğine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı
CHP'li Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik “rüşvet almak” ve “mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat’ın ‘kara kutusu’ olarak bilinen Bülent Karakaş ve eşi CHP İstanbul İl Kadın Kolları Yöneticisi Özlem Demir Karakaş yurtdışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. İmar yolsuzluğunda müteahhitlerden para toplayan 'çantacı' olduğu iddia edilen Karakaş’ın firar organizasyonuna Yeşim Akpolat’ın aracılık ettiği belirlenirken tutuklu başkanın avukatları kanalıyla yakın çevresine "yeni bir operasyon yapılacağı ve kaçmaları gerektiği" yönünde talimat verdiği ortaya çıktı.

CHP'li Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik “rüşvet almak” ve “mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Rıza Akpolat’ın ‘kara kutusu’ olarak bilinen Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş ve eşi CHP İstanbul İl Kadın Kolları Yöneticisi Özlem Demir Karakaş yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Bavullarla yakalandılar

Ellerinde bavullarla yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alınan CHP’li Karakaş çiftinin kaçmasına Yeşim Akpolat’ın aracılık ettiği ortaya çıktı.

Kaçış talimatını Rıza Akpolat vermiş

İmar operasyonundan ikinci kez tutuklanan Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın bir süredir avukatları aracılığıyla yakın çevresine yeni bir operasyon yapılacağı ve kaçmaları yönünde talimatlar verdiği öğrenildi.

Paraları toplayan 'çantacı' iddiası

Adli kaynaklar Bülent Karakaş’ın Beşiktaş Belediyesine ilişkin imar konularında çantacı olarak kullanıldığında dair teşhisler olduğu, Rıza Akpolat’ın şahsı yurt dışına kaçırın diye haber gönderdiğinin öğrenildiği, müteahhitlerle görüşüp paraları toplayan kişilerden birinin de Karakaş olduğunu kaydediyor.



#Rıza Akpolat
#CHP
#Beşiktaş Belediyesi
