Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret

CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret

15:4224/02/2026, Salı
G: 24/02/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Mahkeme, Ankara'da süren CHP'nin kurultayına ilişkin ceza davasının İBB davası ile birleştirilmesine muvafakat vermedi, dava Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edecek.
Mahkeme, Ankara'da süren CHP'nin kurultayına ilişkin ceza davasının İBB davası ile birleştirilmesine muvafakat vermedi, dava Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edecek.

Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı davasının, İstanbul’daki İBB'ye yönelik 'yolsuzluk davasıyla birleştirilmesi' talebine, İstanbul 40'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi, 'dosyalar arasında fiili ve hukuki irtibat bulunmadığı ve suç vasıflarının farklı olduğu' gerekçesiyle onay vermedi.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na dönük ceza davasının, İBB davası ile birleştirilmesine İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi muvafakat vermedi. Dava 1 Nisan’da Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edecek.

DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ TALEBİNE RET

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu 12 kişinin, "Seçim Kanunu’na muhalefet" suçundan yargılandığı davada dün ara karar verilmişti.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, söz konusu davanın, fiili ve hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle İstanbul’da 9 Mart’ta görülecek İBB davası ile birleştirilmesini, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sordu. CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı davasının, İstanbul’daki İBB’ye yönelik yolsuzluk davasıyla birleştirilmesi talebine İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyalar arasında fiili ve hukuki irtibat bulunmadığı ve suç vasıflarının farklı olduğu gerekçesiyle onay vermedi.

Davaya, 1 Nisan’da Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edilecek.



#son dakika
#CHP
#Kurultay davası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İstanbul için kuraya ismi girecekler listesi yayınlandı mı? İstanbul TOKİ kura çekiliş listesi sorgulama ekranı