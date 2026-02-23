Yeni Şafak
CHP'nin şaibeli kurultay davası 1 Nisan'a ertelendi

15:4423/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında, 38. Olağan Kurultay'da 'oylamaya hile karıştırma' suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında, 38. Olağan Kurultay'da 'oylamaya hile karıştırma' suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Özgür Özel’in genel başkan seçildiği CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla açılan davada, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 1 Nisan'a ertelendi.

CHP kurultayı ceza davasında bugün üçüncü duruşma vardı.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne muvafakatname yazılmasına karar verdi. Bir sonraki duruşma 1 Nisan’a ertelendi.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da aralarında olduğu 12 sanık yargılanıyor.



#son dakika
#CHP
#Kurultay
