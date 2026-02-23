2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlarken, öğrenciler yoğun ders ve sınav temposuna yeniden adapte oldu. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda planlanan ara tatili bekliyor. Her yıl iki kez uygulanan ara tatil, hem öğrenciler hem de öğretmenler için kısa süreli bir nefes alma ve dinlenme imkânı sunuyor. Yoğun akademik sürecin ortasında verilen bu mola, motivasyonun artmasına ve ikinci dönemin daha verimli tamamlanmasına katkı sağlıyor. Peki ara tatil ve Ramazan Bayramı tatili birleşecek mi? Okulların ara tatili ne zaman? İşte ayrıntılar.