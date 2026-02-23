Milli Eğitim Bakanlığının 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek. Peki ara tatil ve Ramazan Bayramı tatili birleşecek mi? Okullar ne zaman tatil olacak, yaz tatili ne zaman?
2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlarken, öğrenciler yoğun ders ve sınav temposuna yeniden adapte oldu. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda planlanan ara tatili bekliyor. Her yıl iki kez uygulanan ara tatil, hem öğrenciler hem de öğretmenler için kısa süreli bir nefes alma ve dinlenme imkânı sunuyor. Yoğun akademik sürecin ortasında verilen bu mola, motivasyonun artmasına ve ikinci dönemin daha verimli tamamlanmasına katkı sağlıyor. Peki ara tatil ve Ramazan Bayramı tatili birleşecek mi? Okulların ara tatili ne zaman? İşte ayrıntılar.
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
Okullarda ikinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR, 2. ARA TATİLİ İLE BİRLEŞECEK Mİ?
Okullarda ikinci ara tatil İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2025 arasında olacak. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramının ilk günü de 20 Mart olacak ve 22 Mart 2026 Pazar sona erecek.
Ramazan Bayramı'nın bu sene Mart ayına denk geliyor. Bu bağlamda ikinci ara tatili, Ramazan Bayramı tatilini de kapsayacak.
RAMAZAN BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı tatili; 19, 20, 21, 22 Mart 2026 tarihlerinde olup 3,5 gündür. Bu tatilin 1,5 günü iş gününe denk gelmektedir.
19 Mart 2026 Perşembe: Arife (ikinci dönem ara tatili)
20 Mart 2026 Cuma: Bayramın 1. günü (ikinci dönem ara tatili)
21 Mart 2026 Cumartesi: Bayramın 2. günü
22 Mart 2026 Pazar: Bayramın 3. günü
ARA TATİL KALKACAK MI?
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katılığı televizyon programında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
Ara tatillere ilişkin soruya da yanıt veren Tekin; iki yıldır öğrenciler, öğretmenler ve veliler üzerinde her dönem anket çalışması yapıldığını söyledi.
Akademik takvim planlamasında 180 iş günü zorunluluğu ile resmî tatillerin birlikte değerlendirildiğini belirten Tekin, öğretmenlerin yasal tatil sürelerinin de dikkate alındığını ifade ederek, "Mesela 2027 yılında Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, ara tatil... Hepsi o bahar yarıyılının içinde olacak; bunları yerleştirmek de zor. Bütün bu parametrelerin hepsini beraber değerlendiriyoruz. Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz." dedi.