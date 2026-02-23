Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı ne zaman, tatil 9 gün olur mu?

9 Mart Perşembe arife günü öğleden sonra başlayan ve 22 Mart Pazar günü sona eren Ramazan Bayramı tatilinde pazartesi, salı, çarşamba ve arife günü yarım gün olmak üzere toplamda 3,5 gün izin alınarak, 9 günlük tatile çıkabiliyor.

Ancak bayram tatilinin perşembe günü başlamasından dolayı, resmi olarak 9 günlük bayram tatili olma ihtimali düşük görünüyor.