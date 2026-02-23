Yeni Şafak
Ramazan Bayramı ne zaman 2026? Ramazan Bayramı bayram tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı ne zaman 2026? Ramazan Bayramı bayram tatili kaç gün olacak?

23/02/2026
G: 23/02/2026, الإثنين
2026 Ramazan Bayramı tarihleri Diyanet’in yayımladığı dini takvimle netleşti. Bayram 20 Mart’ta başlayacak. Arife gününün Perşembe gününe denk gelmesi, tatilin hafta sonuyla birleşip birleşmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Resmi bir karar henüz bulunmazken, okullarda 2. dönem ara tatili ile Ramazan Bayramı'nın denk gelmesi nedeniyle de vatandaşlar, bayram tatili uzayacak mı? sorusuna yanıt arıyor.

2026 Ramazan Bayramı tarihleri, Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Tatil planı yapmak isteyenler, bayramın hangi günlere denk geldiğini ve resmi tatilin uzatılıp uzatılmayacağını araştırıyor.

Arefe günü ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 takvimine göre Ramazan Bayramı arefe günü 19 Mart 2026 tarihinde olacak.

Ramazan Bayramı ne zaman 2026?

Ramazan Bayramı, 2026 yılında Mart ayına denk geliyor. Arefe günü 19 Mart Perşembe gerçekleşecek. Bayramın ilk günü 20 Mart 2026 Cuma günü olacak. Bayram günleri ise şu şekilde;

Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 Pazar

Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı ne zaman, tatil 9 gün olur mu?

9 Mart Perşembe arife günü öğleden sonra başlayan ve 22 Mart Pazar günü sona eren Ramazan Bayramı tatilinde pazartesi, salı, çarşamba ve arife günü yarım gün olmak üzere toplamda 3,5 gün izin alınarak, 9 günlük tatile çıkabiliyor.

Ancak bayram tatilinin perşembe günü başlamasından dolayı, resmi olarak 9 günlük bayram tatili olma ihtimali düşük görünüyor.

Ara tatil bayram tatiline mi denk geliyor?

Okullarda ikinci ara tatil ise 16 Mart pazartesi ve 20 Mart cuma tarihleri arasında olacak. Ramazan Bayramı ise 20 Mart'ta başlayacak.

