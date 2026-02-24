TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında il il devam eden kura çekimlerinin ardından, adı listede yer almayan binlerce vatandaş başvuru ücretinin iadesini nasıl alacağını merak ediyor. TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvuru yaparken yatırılan 5000 TL'nin nasıl ve nereden geri alınacağı sorgulanmaya başlandı. İade parası ile ilgili TOKİ tarafından açıklama geldi. Peki TOKİ başvuru para iadesi nasıl alınır? TOKİ'de adı çıkmayanlar 5000 TL iadesini nasıl alacak? Hangi bankadan ödenecek? İşte ayrıntılar

TOKİ kurada ismi çıkmayan başvuru parasını ne zaman alır? TOKİ projesine başvuru yapanlar ve kurada ismi çıkmayanlar paralarının hesaplarına ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan bankanın yetkili şubelerinden geri alabilecektir.

TOKİ BAŞVURU İADESİ EKRANI

PARA İADESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR? İade işlemleri, başvuru sırasında ödemenin yapıldığı banka (Ziraat Bankası, Halkbank vb.) aracılığıyla gerçekleştirilir. Hak sahibi olamayan vatandaşlar, paralarını geri almak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirler:

Banka Şubeleri Başvurunun yapıldığı bankanın herhangi bir şubesine T.C. kimlik kartı ile giderek iade talebinde bulunulabilir.

Mobil Bankacılık Bankanın mobil uygulaması üzerinden "Ödemeler" veya "Başvurular" menüsü altında yer alan TOKİ iade ekranından işlem yapılabilir.

ATM'ler Banka ATM'lerinin "Kartsız İşlemler" menüsünden T.C. kimlik numarası ile TOKİ başvuru iadesi sorgulanarak para çekilebilir.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.