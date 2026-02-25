Yeni Şafak
Karabük Safranbolu TOKİ müstakil arsa parsel belirleme kurası sonuçları

13:5825/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
Karabük Safranbolu TOKİ müstakil arsa belirleme kurası çekiliş gerçekleştirildi. Çekilişle 284 hak sahibinin arsa parselleri belirlendi. İşte Safranbolu TOKİ müstakil arsa parsel belirleme kurası sonuçları isim listesi.

KARABÜK SAFRANBOLU MÜSTAKİL ARSA BELİRLEME KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

#Karabük
#TOKİ
#TOKİ Safranbolu müstakil arsa kura sonuçları
