Temettü nedir, yatırımcıya ne sağlar?





Temettü, şirketlerin yıllık net dönem kârından ortaklarına dağıttığı payı ifade eder. Borsada işlem gören şirketlerde kâr payı nakit olarak ödenebileceği gibi bedelsiz pay verilmesi yoluyla da dağıtılabilir.





Nakit temettüde ödeme tek seferde ya da taksitli yapılabilir. Bedelsiz sermaye artırımı tercih edildiğinde ise yatırımcıya ilave hisse senedi verilir. Ancak temettü kararı, şirket yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul onayıyla kesinleşir.





Kar payı dağıtımı, pay sahiplerinin elindeki hisse oranına göre yapılır. Temettüden yararlanabilmek için yatırımcının ilgili tarihte hisseyi portföyünde bulundurması gerekir. Türkiye’de bireysel yatırımcılara yapılan nakit temettü ödemelerinde genel olarak yüzde 15 oranında stopaj uygulanır.