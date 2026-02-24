Borsa İstanbul’da işlem gören 6 şirket, 2025 yılı kârından yatırımcılarına Mart 2026’da temettü dağıtacak. Açıklanan takvime göre ödemeler 16–25 Mart tarihleri arasında yapılacak. Hisse başına kâr payı tutarları 3 TL ile 19 TL arasında değişirken, yatırımcılar için temettü takvimi netleşmiş oldu.
Borsa İstanbul’da Mart 2026 temettü takvimi belli oldu. 2025 yılına ilişkin finansal sonuçlarını tamamlayan 6 şirket, elde edilen kârdan pay sahiplerine nakit temettü dağıtacak. Açıklanan ödeme planına göre temettü ödemeleri 16 Mart’ta başlayacak ve 25 Mart’a kadar sürecek.
16 Mart’ta üç şirket ödeme yapacak
16 Mart 2026 tarihinde üç önemli şirket yatırımcılarına kâr payı dağıtacak. Aygaz A.Ş. (AYGAZ) hisse başına 10,6675 TL temettü ödeyecek. Aynı gün Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) yatırımcılarına 3,0940 TL, Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) ise 8,8229 TL kâr payı dağıtacak.
17 ve 23 Mart tarihleri
17 Mart 2026’da Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (NUHCM) hisse başına 19,1250 TL ile listedeki en yüksek temettü tutarlarından birini yatırımcılarına sunacak.
23 Mart 2026’da ise Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) pay başına 17,0000 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek.
25 Mart’ta son ödeme
Mart ayındaki temettü takvimi, 25 Mart 2026’da Koç Holding A.Ş. (KCHOL) tarafından yapılacak 5,8055 TL’lik hisse başı ödeme ile tamamlanacak. Böylece Borsa İstanbul’da Mart ayı içinde toplam 6 şirket yatırımcılarına nakit kâr payı dağıtmış olacak.
Temettü nedir, yatırımcıya ne sağlar?
Temettü, şirketlerin yıllık net dönem kârından ortaklarına dağıttığı payı ifade eder. Borsada işlem gören şirketlerde kâr payı nakit olarak ödenebileceği gibi bedelsiz pay verilmesi yoluyla da dağıtılabilir.
Nakit temettüde ödeme tek seferde ya da taksitli yapılabilir. Bedelsiz sermaye artırımı tercih edildiğinde ise yatırımcıya ilave hisse senedi verilir. Ancak temettü kararı, şirket yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul onayıyla kesinleşir.
Kar payı dağıtımı, pay sahiplerinin elindeki hisse oranına göre yapılır. Temettüden yararlanabilmek için yatırımcının ilgili tarihte hisseyi portföyünde bulundurması gerekir. Türkiye’de bireysel yatırımcılara yapılan nakit temettü ödemelerinde genel olarak yüzde 15 oranında stopaj uygulanır.