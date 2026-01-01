2026 LGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB LGS başvuru ve sınav takvimi açıklandı

LGS sınav tarihi belli oldu. Ortaokul son sınıf öğrencilerinin geleceklerini şekillendiren, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve diğer nitelikli okullara giriş hakkı tanıyan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için 2026 yılı takvimi belli oldu. 2026 LGS ne zaman? sorusu da böylece yanıt bulmuş oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte, öğrencilerin uzun ve yorucu bir hazırlık sürecinin ardından ter dökeceği kritik tarih kesinleşti. Peki, LGS 2026 ne zaman yapılacak? İşte, o ayrıntılar