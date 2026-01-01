2026 LGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB LGS başvuru ve sınav takvimi açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 2026 yılı tarihi açıklandı. Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve diğer nitelikli okullara yerleşmek isteyen ortaokul son sınıf öğrencilerinin katılacağı LGS için kritik takvim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) son dakika duyurusuyla netlik kazandı. Peki, 2026 LGS ne zaman? LGS merkezi sınav ne zaman, başvuru nasıl yapılır? LGS başvuru tarihleri ne?
LGS sınav tarihi belli oldu. Ortaokul son sınıf öğrencilerinin geleceklerini şekillendiren, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve diğer nitelikli okullara giriş hakkı tanıyan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için 2026 yılı takvimi belli oldu. 2026 LGS ne zaman? sorusu da böylece yanıt bulmuş oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte, öğrencilerin uzun ve yorucu bir hazırlık sürecinin ardından ter dökeceği kritik tarih kesinleşti. Peki, LGS 2026 ne zaman yapılacak? İşte, o ayrıntılar
2026 LGS NE ZAMAN?
2026 LGS sayısal ve sözel oturumları, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
LGS SINAVINA KAÇ GÜN KALDI?
Sınava 1 Ocak 2026 itibari ile 163 gün kaldı.
LGS 2026 BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?
LGS 2026 başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Başvuru tarihleri ve sürece ilişkin ayrıntıların, ilerleyen aylarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Öğrencilerin ve velilerin resmi duyuruları yakından takip etmeleri önem taşıyor.
LGS DENEMELERİ NE ZAMAN?
MEBİ'de 2. LGS denemesi, 02–08 Aralık 2025 tarihleri arasında tüm 8. sınıf öğrencilerimiz için erişime açılıyor.