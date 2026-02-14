Kontenjan Dağılımı ve Başvuru Şartları

Konutların dağılımında belirli gruplara kontenjan ayrılacak. Buna göre konutların yüzde 5’i şehit aileleri ve gazilere, yüzde 5’i engellilere, yüzde 20’si emeklilere, yüzde 10’u üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere, yüzde 20’si 18-30 yaş arası gençlere ayrılacak. Kalan yüzde 40’lık kontenjan ise diğer başvuru sahiplerine verilecek.

Projeden yararlanmak isteyen vatandaşların 18 yaşını doldurmuş olması ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Hane halkı aylık net gelirinin İstanbul’da 145 bin TL’yi, diğer illerde ise 127 bin TL’yi geçmemesi şartı aranacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu gelir şartından muaf tutulacak.



