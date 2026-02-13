İstanbul toplu taşıma yeni tarife listesi, yapılan son zamla güncellendi. İBB, İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılmasına ilişkin teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. Peki, 2026 İstanbul Otobüs, Metrobüs, Metro, Marmaray ne kadar, kaç TL? Tam ve öğrenci akbil ne kadar oldu? İşte, İstanbul Toplu Taşıma Zammı detayları...
İstanbulkart tam bilet ve öğrenci abonman fiyatı 2026 Şubat ayından itibaren değişecek. Ayrıca, taksi, minibüs indi bindi, İDO, personel ve okul servisi ücretleri de yeniden belirlendi. İstanbul'da toplu taşımaya en son Eylül 2025'te yüzde 30 zam yapılmıştı. Peki, aylık abonman (mavi kart), tam ve öğrenci akbil kaç TL, toplu taşımaya yüzde kaç zam yapıldı? İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro, Marmaray ücreti ne kadar kaç TL oldu?
İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE NE KADAR ZAM YAPILDI?
İBB Meclisi'nde İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 20 zam oy çokluğu ile kabul edildi.
ABONMANLAR NE KADAR OLDU?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılmasına ilişkin teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. Zam teklifi oylamasına AK Parti "hayır" oyu verdi.
Bu kapsamda, elektronik tam bilet 35 liradan yüzde 20 zamla 42 liraya çıktı. Çift bilet uygulanan toplu ulaşım araçlarında tek basım 84 TL’ye çıkacak. Öğrenci bileti 20,50 TL olarak belirlenirken, ilk aktarma ücreti 31,27 TL olacak. Tek geçişlik bilet 60 TL, 10 geçişlik bilet 480 TL, 12 geçişlik bilet ise 580 TL’den satılacak.
Aylık tam mavi kart 2 bin 748 TL’den 3 bin 298 TL’ye yükseliyor. Öğrenci abonman 494 TL’den 593 TL çıkarken, İBB personel abonman ücreti bin 618 TL olarak uygulanacak. 30 yaş ve üzeri öğrenci kartı kullanıcıları 2 bin 968 TL ödeyecek. 60 yaş üstü aylık abonman ücreti ise 2 bin 51 TL olacak.
OTOBÜS, METROBÜS, İETT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Alınan karar doğrultusunda İETT otobüsleri, raylı sistemler, metrobüs ve şehir içi toplu ulaşımda kullanılan elektronik tam bilet ücreti 42 liraya yükseldi.
Öğrenci bileti 20,50 lira,
30 yaş ve üzeri indirimli öğrenci bilet ücreti 37,80 lira
60-65 yaş arası bilet ücreti ise 30,07 lira olarak belirlendi.
Aktarmalı geçişlerde ise birinci aktarma 31,27 lira, ikinci aktarma 24,02 lira, üçüncü ve sonraki aktarmalar 15,62 lira olarak uygulanacak.
METROBÜS DURAK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Metrobüste 1 duraklık yolculuk ücreti 25,06 liradan 30,07 liraya, 34-43 ve üstü duraklık yolculuk ücreti 51,96 liradan 62,35 liraya çıkartıldı. Marmaray'da 1-7 istasyon arası 27 liradan 34 liraya, 36-43 istasyon arası ise 59,76 liradan 74,70 liraya yükseltildi.
Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin ücreti 44,33 liradan 53,20 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin ücreti 49,40 liradan 59,28 liraya, Bostancı-Adalar seferi ücretinin 130,22 liradan 156,26 liraya çıktı.
TAKSİMETRE ÜCRETLERİ
Taksimetre açılış ücretinin 54,50 liradan 65,40 liraya
Mesafe ücretinin kilometre başına 36,30 liradan 43,56 liraya
Zaman tarifesi ücretinin saatte 453,71 liradan 544,45 liraya
Kısa mesafe ücretinin 175 liradan 210 liraya yükseltildi.
NDİ-BİNDİYE DÜZENLEME
Minibüslerde "indi-bindi" diye tarif edilen kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 32,50 liradan 39 liraya, 4 ila 7 kilometre arasında 34 liradan 41 liraya, 7 ila 11 kilometre arasında 35 liradan 42 liraya, 11 ila 15 kilometre arasında 36 liradan 43 liraya, 15 ila 20 kilometre arasında 39 liradan 47 liraya, öğrenci ücreti ise 21 liradan 25 liraya yükseltildi.
OKUL SERVİSLERİNE ZAM
Okul servis ücretlerinde 0 ila 1 kilometre arası mesafe ücretinin 3 bin 376 liradan 4 bin 51 liraya, personel servis ücretlerinin ise 1757 liradan 2284,54 liraya yükseltilmesi talebi söz konusu gündem maddesinde yer aldı.
MARMARAY’DA EN UZUN MESAFE ÜCRETİ 75 TL
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı TCDD'nin işlettiği Marmaray’a yüzde 25,49 zam teklifi kabul edildi. Geçen kararla Marmaray’da en uzun mesafe 75 TL’ye çıktı.
Gebze-Halkalı arasında ffaliyet gösteren Marmaray’daki tam ücret 1–7 istasyonda 34 TL’den başlayacak, 36–43 istasyonda 74,70 TL’ye kadar çıkacak.
Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Halkalı metro hattında ise 1–3 istasyonda 34 TL, 7–8 istasyonda 43,54 TL, 15–16 istasyonda 66,54 TL uygulanacak.
Zamlı tarifelerin 16 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor.