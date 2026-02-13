ABONMANLAR NE KADAR OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılmasına ilişkin teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. Zam teklifi oylamasına AK Parti "hayır" oyu verdi.

Bu kapsamda, elektronik tam bilet 35 liradan yüzde 20 zamla 42 liraya çıktı. Çift bilet uygulanan toplu ulaşım araçlarında tek basım 84 TL’ye çıkacak. Öğrenci bileti 20,50 TL olarak belirlenirken, ilk aktarma ücreti 31,27 TL olacak. Tek geçişlik bilet 60 TL, 10 geçişlik bilet 480 TL, 12 geçişlik bilet ise 580 TL’den satılacak.

Aylık tam mavi kart 2 bin 748 TL’den 3 bin 298 TL’ye yükseliyor. Öğrenci abonman 494 TL’den 593 TL çıkarken, İBB personel abonman ücreti bin 618 TL olarak uygulanacak. 30 yaş ve üzeri öğrenci kartı kullanıcıları 2 bin 968 TL ödeyecek. 60 yaş üstü aylık abonman ücreti ise 2 bin 51 TL olacak.















