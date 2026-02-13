Yeni Şafak
TOKİ Tekirdağ kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Tekirdağ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? İlçe ilçe asil ve yedek isim listesi sorgulama

10:3813/02/2026, Cuma
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açıkladığı programa göre Tekirdağ'daki 6 bin 865 konut için çekiliş bugün gerçekleştirilecek. TOKİ Tekirdağ kura tarihi, en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Peki, TOKİ Tekirdağ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? TOKİ Tekirdağ sonuçları ilçe ilçe asil ve yedek isim listesi sorgulama

Tekirdağ TOKİ kurası saat kaçta, ne zaman, nereden izlenecek? Tekirdağ TOKİ başvurusu yapan vatandaşların gözü kura çekiminde. Canlı kura çekilişi sona erdikten sonra sonuç sorgulama yapılacak. Peki, TOKİ kurasında hak sahibi olmayanlar başvuru ücretini geri alacak mı?

TEKİRDAĞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILIYOR


TOKİ 500 Bin Sosyal Konut başvurularının alınmasının ardından, kura çekimleri il il devam ediyor. Kura takvimi, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında illere göre aşamalı olarak planlanmış durumda. Resmi olarak konut teslimleri ise Mart 2027 itibarıyla başlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 9 - 15 Şubat haftasına ait kura takvimini paylaştı. Kura takvimine göre Tekirdağ’da 6 bin 865 konut için kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.

TOKİ TEKİRDAĞ 6 BİN 865 KONUT DAĞILIMI


Merkez'de 1000 konut, Çerkezköy'de 1300 konut, Çorlu'da 1500 konut, Ergene'de 400 konut, Kapaklı'da 1500 konut, Malkara'da 235 konut, Marmaraereğlisi'nde 60 konut, Muratlı'da 200 konut, Saray'da 320 konut ve son olarak Şarköy'de 350 konut inşa edilecek.

TEKİRDAĞ TOKİ KURA SONUÇLARI 2026 SORGULAMA


Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları aşağıdaki kanallar üzerinden sorgulayabilecekler:

-TOKİ Resmi İnternet Sitesi


-e-Devlet Kapısı

Başvurularını yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecekler.



TOKİ CANLI KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ TEKİRDAĞ İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI


TEKİRDAĞ MERKEZ (SÜLEYMANPAŞA) 1.000

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY 1.300

TEKİRDAĞ ÇORLU 1.500

TEKİRDAĞ ERGENE 400

TEKİRDAĞ KAPAKLI 1.500

TEKİRDAĞ MALKARA 235

TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ 60

TEKİRDAĞ MURATLI 200

TEKİRDAĞ SARAY 320

TEKİRDAĞ ŞARKÖY 350

YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ 9-15 ŞUBAT

9 Şubat Pazartesi Yozgat - Kütahya

10 Şubat Salı Bilecik

11 Şubat Çarşamba Çankırı

12 Şubat Perşembe Bolu

13 Şubat Cuma Balıkesir - Tekirdağ
















9-15 ŞUBAT 2026 TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ ve Balıkesir kura tarihleri belli oldu.

Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan takvimine göre;

9 Şubat Pazartesi Yozgat'ta 2 bin 858 ve Kütahya'da 3 bin 592,

10 Şubat Salı Bilecik'te 1419,

11 Şubat Çarşamba Çankırı'da 1753,

12 Şubat Perşembe Bolu'da 1950,

13 Şubat Cuma Tekirdağ'da 6 bin 865 ve Balıkesir'de 7 bin 548 konutun hak sahipleri belirlenecek.







Böylece 9-15 Şubat 2026 haftasında 7 ilde toplam 25 bin 985 konutun daha kurası çekilecek.


15 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 57'ye hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111'e yükselecek.

