TEKİRDAĞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILIYOR





TOKİ 500 Bin Sosyal Konut başvurularının alınmasının ardından, kura çekimleri il il devam ediyor. Kura takvimi, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında illere göre aşamalı olarak planlanmış durumda. Resmi olarak konut teslimleri ise Mart 2027 itibarıyla başlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 9 - 15 Şubat haftasına ait kura takvimini paylaştı. Kura takvimine göre Tekirdağ’da 6 bin 865 konut için kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.