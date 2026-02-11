Emekli maaşını taşıyanlara Şubat 2026’da hangi banka daha fazla promosyon veriyor? Maaşa göre emekli promosyon ödeme tablosu

2026 yılı emekli maaş artışlarının ardından bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını güncelledi. Şubat ayı itibarıyla yapılan düzenlemelerle birlikte promosyon tutarlarında üst sınır yeniden yukarı taşındı. Kamu ve özel bankalar arasında artan rekabet, emeklilerin yalnızca nakit ödemeyi değil, sunulan ek finansal imkanları da dikkate almasına yol açtı.
2026 yılına girilirken emekli maaşlarına yapılan zamlar, banka promosyonlarında yeni bir dönemi başlattı. Türkiye genelinde milyonlarca emekli, maaşını farklı bankalara taşıyarak daha yüksek promosyon almak için kampanyaları yakından izliyor. Şubat ayıyla birlikte birçok banka, mevcut tekliflerini revize ederek ödemelerde yeni rakamları devreye aldı.
Maaş artışları promosyonları tetikledi
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 12,19 oranında artırılırken, en düşük emekli maaşı yüzde 18,48’lik yükselişle 20 bin TL seviyesine çıktı. Memur emeklilerinde ise zam oranı yüzde 18,60 olarak uygulandı. Bu tablo, bankaların promosyon politikalarını doğrudan etkileyerek ödenen tutarların yukarı yönlü güncellenmesine neden oldu.
Promosyon tutarlarında yarış sürüyor
Yılın ilk haftalarında bankaların sunduğu emekli promosyonları 25 bin TL ile 31 bin TL arasında şekillenirken, şubat güncellemeleriyle birlikte bu sınır daha da genişledi. Bazı finans kuruluşları, promosyon ödemelerini 32 bin TL seviyesine kadar çıkararak rekabette öne geçmeye başladı.
Ek avantajlar belirleyici oluyor
Bankalar artık yalnızca nakit promosyonla yetinmiyor. Faizsiz kredi imkanları, ücretsiz para transferleri, HGS etiketi, kredi kartı indirimleri ve otomatik fatura talimatlarına yönelik ek ödüller, emeklilerin banka tercihlerinde belirleyici hale geldi. Özellikle kamu bankalarının sunduğu uzun vadeli ve masrafsız işlemler, promosyon tutarının ötesinde bir karşılık sunuyor.
Bankalara göre 2026 Şubat emekli promosyonları
TEB EMEKLİ PROMOSYON 2026
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor.
ING EMEKLİ PROMOSYONU 2026
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilirsiniz.
Ek olarak kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamanıza toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.
QNB EMEKLİ PROMOSYONU 2026
20.000 TL tutarındaki koşulsuz nakit promosyonun üzerine; fatura talimatı, ihtiyaç kredisi ve ek hesap kullanımı gibi avantajlar ekleyerek toplam ödülü 31.000 TL'ye ulaştırmaktadır.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
12.000 TL nakit promosyona ek olarak; fatura talimatı, kart kullanımı ve hesap açma şartlarıyla 15.000 TL ek promosyon vererek toplamda 27.000 TL fırsat sunmaktadır
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2026
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 28 Şubat 2026’dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON TEKLİFİ 2026
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
0 TL-9.999,99 TL - 5.000 TL
10.000 TL - 14.999,99 TL - 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL - 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri - 12.000 TL
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON TEKLİFİ 2026
Emekli maaşını Bankamıza taşıyan emeklilerimize özel 30.000 TL 12 ay taksitli nakit avantajına ek olarak;
12.000 TL’ye varan emekli promosyon,
Paraf Değerlimiz kredi kartı ile yapacağınız market, sağlık/eczane, fatura, kültür/sanat harcamalarda yılda 35.000 TL’ye varan indirim,
Yeni otamatik fatura talimatlarınıza 3.500 TL’ye varan ParafPara fırsatı ile
toplamda 60.000 TL’ye varan avantajlar sizleri bekliyor.
Halkbank İnternet ve Mobil Şubesi üzerinde emekli maaş hesabınızdan yapacağınız havale, EFT ve FAST işlemleri ise ücretsiz.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 9.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON TEKLİFİ 2026
Maaşını VakıfBank’a taşıyan emeklilere özel 30.000 TL'ye varan kazanım.
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunulacaktır.
Kampanyadan 1 Ekim 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON TEKLİFİ 2026
Tüm Emeklilere 30.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.