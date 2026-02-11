Yeni Şafak
TOKİ Tekirdağ kura çekiliş listesi erişime açıldı: İşte 6 bin 865 konut Tekirdağ TOKİ kurasına katılacakların isimleri

16:5111/02/2026, Çarşamba
TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Tekirdağ kura çekimi, 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 11.00’de Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu’nda yapılacak. TOKİ Tekirdağ kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi resmen açıklandı. Tekirdağ ve ilçelerine toplamda 6 bin 865 konut inşa edilecek. İşte Tekirdağ 500 bin konut kura listesi.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda Tekirdağ konut kurası, 13 Şubat tarihinde Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu’nda saat 11.00’da gerçekleştirilecek. İşte 6 bin 865 konut Tekirdağ TOKİ kurasına katılacakların isimleri.

TOKİ TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞ LİSTESİ İLE BAŞVURUSU REDDEDİLENLERİN TAM SAYFA İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

