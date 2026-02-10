TOKİ Bursa 17 bin 225 konut kura çekilişi ne zaman, yeni tarih belli oldu mu? TOKİ Bursa kura takvimi son durum

Bursa’da 17 bin 225 konutun hak sahiplerini belirleyecek TOKİ Bursa kura çekiliş tarihi henüz belli olmadı. Daha önce ilan edilen takvimde yapılan güncelleme, binlerce başvuru sahibinin dikkatini yeniden resmi açıklamalara çevirdi. Başvuru sahipleri, Bursa TOKİ kura tarihi açıklandı mı, çekiliş bu hafta mı? sorularına resmi açıklamaları takip ederek yanıt arıyor. Gözler, kura sürecine ilişkin net tarihin duyurulmasına çevrilmiş durumda.
Türkiye genelinde yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bursa’da yapılacak konutlar için kura süreci yakından izleniyor. TOKİ tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde Bursa’ya ayrılan 17 bin 225 konutun hak sahipleri kura ile belirlenecek. Ancak kentte yapılması planlanan çekiliş için daha önce paylaşılan tarihte değişikliğe gidildi.
Bursa TOKİ kura çekiliş tarihi belli oldu mu?
Yetkililer tarafından daha önce 11 Şubat olarak duyurulan Bursa kura çekilişi, programda yapılan düzenleme nedeniyle ileri bir tarihe alındı. Erteleme kararının ardından başvuru yapan binlerce vatandaş, çekilişin bu hafta içinde yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Şu ana kadar Bursa için yeni bir tarih resmen ilan edilmedi.
Bursa’ya 17 bin sosyal konut kontenjanı ayrıldı
Türkiye’nin en geniş kapsamlı konut projelerinden biri olarak gösterilen çalışma kapsamında Bursa ve ilçeleri için yaklaşık 17 bin konut planlandı. Proje, dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını hedeflerken, kura süreci illere göre aşamalı olarak yürütülüyor.
Gözler bakanlıktan gelecek açıklamada
Kura çekiminin yeniden ertelenmemesi halinde, on binlerce başvuru sahibinin beklediği sonuçlar netleşmiş olacak. Süreç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda ilerliyor ve Bursa için kesin tarihin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.
TOKİ sosyal konut kura çekimi 9-15 Şubat takvimi
9-15 Şubat haftası takvimine göre; 9 Şubat Pazartesi günü Yozgat’ta 2 bin 858, Kütahya’da 3 bin 592, 10 Şubat Salı günü Bilecik’te 1419, 11 Şubat Çarşamba günü Çankırı’da 1753, 12 Şubat Perşembe günü Bolu’da 1950, 13 Şubat Cuma günü Tekirdağ’da 6 bin 865, Balıkesir’de 7 bin 548 konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 9-15 Şubat 2026 haftasında 7 ilde toplam 25 bin 985 konutun daha kurası çekilecek. 15 Şubat’ta kurası çekilen il sayısı 57’ye hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111’e yükselecek.