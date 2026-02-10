Trendyol Süper Lig’de haftanın en çok konuşulan karşılaşmalarından biri futbolseverleri bekliyor. RAMS Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik mücadele öncesinde maçın tarihi, başlama saati, yayınlanacağı kanal ve muhtemel kadrolar netleşti. Avrupa kupaları yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşma öncesi iki takımın son durumu ve teknik detaylar merak konusu oldu.

1 /6 Trendyol Süper Lig’de 22. hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir, sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak. Avrupa kupaları hedefi açısından kritik öneme sahip karşılaşmanın günü, saati ve yayın bilgileri netleşti.

2 /6 Başakşehir-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma 15 Şubat Pazar günü saat 20.00’de oynanacak. Mücadele, İstanbul’daki Fatih Terim Stadyumu’nda sahne alacak ve futbolseverler maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı takip edebilecek.

3 /6 Beşiktaş’ta hedef üç puan

Süper Lig’de üst sıralar için yarışını sürdüren siyah-beyazlı ekip, 22. hafta öncesinde aldığı sonuçlarla ilk beş hedefini koruyor. Teknik heyetin, yeni transferlere maç kadrosunda yer vermesi beklenirken Beşiktaş cephesi deplasmandan galibiyetle dönmeyi amaçlıyor.

4 /6 Beşiktaş’ın muhtemel 11’i

Beşiktaş’ın sahaya çıkması beklenen kadrosu şu isimlerden oluşuyor: Ersin; Gökhan, Egbadou, Emirhan, Rıdvan; Ndidi, Cerny, Orkun; Olaitan, Cengiz, Hyeon-Gyu-Oh.



5 /6 Hazırlıklar Nevzat Demir’de sürdü

Beşiktaş, Başakşehir maçı öncesi çalışmalarına BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde devam etti. Basına kapalı yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik ağırlıklı bir program uygulandı. Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular dar alanda çift kale maçlarla idmanı tamamladı. Orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, ailesel bir gerekçeyle teknik heyetin izni doğrultusunda kısa süreliğine ülkesine gidecek.