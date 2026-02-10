EKPSS başvuruları ne zaman bitiyor? Sınav ücreti kaç TL? 2026 EKPSS başvuru kılavuzu

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları, 2026 yılı için belirlenen takvim doğrultusunda başladı. ÖSYM’nin resmî duyurusuna göre adaylar, kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere yapılan bu sınav için şubat ayı sonuna kadar başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

Başvurular ne zaman sona erecek?

EKPSS başvuruları 4 Şubat 2026 tarihinde başladı ve 24 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabileceği gibi, bireysel olarak ÖSYM AİS sistemi ve mobil uygulama üzerinden de gerçekleştirebilecek. Elektronik başvurular 4 Şubat’ta saat 16.15 itibarıyla erişime açıldı.

Başvuru yöntemi ve geç başvuru süreci

Başvurular, ÖSYM’nin aday işlemleri sistemi üzerinden çevrim içi olarak yürütülüyor. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise geç başvuru hakkı tanındı. Geç başvurular 3–4 Mart 2026 tarihlerinde alınacak ve bu dönemde başvuru yapan adayların, ÖSYM tarafından belirlenen geç başvuru ücretini ödemesi gerekecek.

Sınav ücreti kaç TL?

2026 EKPSS sınav ücreti 240 TL olarak açıklandı. Ücret, başvuru süresi içinde ilgili ödeme kanalları üzerinden yatırılacak. Geç başvuru döneminde ise ücret farklı uygulanacak.

Sınavın kapsamı ve test yapısı