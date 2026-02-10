Huawei Mate X7, Watch Ultimate 2 ve Mesh X3 Pro tanıtıldı: Huawei yeni çıkan ürünlerin özellikleri ve fiyatı

Huawei, en yeni amiral gemisi ürünlerini, İstanbul'da düzenlenen "Yenilikçi Teknolojiler Galası'yla" tanıttı.

Katlanabilir telefon kategorisini yeniden tanımlayan Huawei Mate X7, premium tasarımı profesyonel fotoğrafçılıkla birleştiriyor.

Mate X7 özellikleri neler?

Açıldığında 8 inçlik devasa bir X-True ekrana dönüşen cihaz, Kristal Zırh Kunlun Cam teknolojisi sayesinde düşmelere karşı 25 kat daha dayanıklı bir yapı sunuyor.

XMAGE görüntüleme sistemi ve True-to-Colour sensörü ile renk doğruluğunu önceki nesle göre yüzde 43 artıran Mate X7, katlanabilir segmentindeki en iyi kamera performansını vaat ediyor. Kullanıcılar, AppGallery üzerinden tüm global uygulamalara kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde erişebiliyor.

Huawei Watch Ultimate 2 özellikleri neler?

Huawei ayrıca, keşif tutkunları için geliştirdiği Huawei Watch Ultimate 2 akıllı saatinin de tanıtımını yaptı. Zirkonyum bazlı sıvı metal kasası, 150 metreye kadar profesyonel dalış desteği ve dünyada bir ilk olan sonar tabanlı su altı iletişim teknolojisiyle donatılan cihaz, akıllı saat dünyasında dayanıklılık konusunda dikkati çekiyor.

Huawei, ağ teknolojilerindeki liderliğini Huawei WiFi Mesh X3 Pro ile pekiştiriyor. Wi-Fi 7 teknolojisi, MLO (çift bant birleştirme) ve 4K-QAM özellikleriyle 3.6 Gbps toplam hıza ulaşan cihaz, "şeffaf metal-mesh anten" yapısıyla mühendislik ve estetiği buluşturuyor. Karla kaplı dağlardan ilham alan tasarımı ve hava durumuna göre değişen dinamik LED efektleriyle Mesh X3 Pro, evin merkezinde dekoratif bir sanat eseri olarak konumlanıyor.

Huawei FreeClip 2 hangi özellikleri var?

Huawei FreeClip 2, devrimsel açık kulak tasarımı ve ergonomik C-bridge yapısıyla teknoloji dünyasında öne çıkıyor. Kullanıcılardan gelen 281 değerlendirmenin tamamında 5.0 üzerinden 5.0 tam puan alan ürün, yüzde 100 memnuniyet oranıyla başarısını kanıtlıyor.

"Takıp unutanlar" tarafından hafifliğiyle övülen cihaz, kulağa baskı yapmayan yapısıyla gün boyu konforlu bir deneyim sunuyor. Önceki nesle göre belirgin şekilde artırılan ses seviyesi ve bas performansına, kafa hareketleriyle kontrol gibi akıllı özellikler eşlik ediyor. Hem spor hem de ofis kullanımına uyum sağlayan estetik tasarımıyla teknoloji ve şıklığı bir araya getiren bu kulaklık artık pembe altın rengiyle de kullanıcılarla buluşuyor.

Gecenin dikkati çeken konuklarından biri ise dünyaca ünlü National Geographic fotoğrafçısı Keith Ladzinski oldu. Doğa ve ekstrem spor fotoğrafçılığı alanındaki çalışmalarıyla tanınan Ladzinski, sahnede Huawei akıllı telefonlarıyla çektiği fotoğrafları paylaşarak mobil fotoğrafçılık deneyimlerini aktardı. Profesyonel bir fotoğrafçının gözünden Huawei kamera teknolojilerini değerlendiren Ladzinski, renk doğruluğu, detay seviyesi ve zorlu koşullardaki performansın kendisini etkilediğini vurguladı.

Huawei Mate X fiyatı ne kadar?

Huawei Mate X 129 bin 999 lira ile satışa sunulurken, ek olarak dün başlayan kampanyaya katılanlara satın alımla beraber WiFi Mesh X3 Pro hediye ediliyor. Müşteriler, 16 Şubat'ta 99 lira ödeyerek 10 bin 900 lira indirim kazanabilirken, Watch GT 6 Serisi, 66W şarj aleti ve 1 yıl uzatılmış garanti hediyesi de sunuluyor.

Huawei WiFi Mesh X3 Pro Ana Router kaç lira?

Huawei WiFi Mesh X3 Pro Ana Router 8 bin 999 lira ile satışa sunulurken, Yardımcı Router 4 bin 999 lira olarak satışa çıktı. 1+1 Set ise 12 bin 999 lira satılırken 99 lira ön ödemeyle müşterilere 1900 lira indirim kazanma şansı sunuluyor.

Huawei Watch Ultimate ne kadar?

Huawei Watch Ultimate 2 de 34 bin 999 liradan başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuldu. 99 lira ön ödemeyle müşterilere 1900 lira indirim kazanma imkanı sunulurken 10 Şubat'ta başlayan kampanyaya katılanlara Akıllı Tartı 3 ve 1 yıl uzatılmış garanti hediye ediliyor.

Huawei FreeClip 2 fiyatı ne kadar, kaç liradan satılıyor?

Huawei FreeClip 2 de 9 bin 899 lira ile müşterilere sunuldu. 99 lira ön ödemeyle müşterilere 1000 lira indirim ve 1 yıl boyunca geçerli olan kayıp kulaklık desteği sunuluyor.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Wan Fei, teknolojiyi, yaşamı zenginleştiren bir sanat formu olarak gördüklerini belirtti.