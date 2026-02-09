Tek bir komut yetti! Sonrası felaket: “ChatGPT” diye aratınca bakın ne oldu

Tek satırlık komut: Rehber değil, tuzak





Doğru parola girildiğinde ise betik, AMOS bilgi hırsızını indiriyor, ele geçirilen kimlik bilgilerini kullanarak zararlı yazılımı sisteme kuruyor ve çalıştırıyor. Söz konusu süreç, kullanıcıların uzaktaki sunuculardan kod indirip çalıştıran kabuk komutlarını manuel olarak yürütmeye ikna edildiği ClickFix olarak bilinen tekniğin bir varyasyonunu temsil ediyor.





AMOS, kurulumun ardından maddi kazanç sağlamak veya daha sonraki saldırılarda kullanılmak üzere çeşitli verileri topluyor. Zararlı yazılım, popüler tarayıcılardan parola ve çerezleri, Electrum, Coinomi ve Exodus gibi kripto para cüzdanlarına ait verileri, ayrıca Telegram Desktop ve OpenVPN Connect gibi uygulamalardan bilgileri hedef alıyor.



