Van'da yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Van'da kar tatili var mı? Valilik açıklamaları

Van'da yarın okullar tatil mi? 10 Şubat Van'da kar tatili var mı? Valilik açıklamaları

Van'da soğuk ve kar yağışlı havanın etkisiyle kar tatili yeniden gündeme geldi. Öğrenciler Van'da yarın okullar tatil mi? sorusuna yanıt ararken, ilçe kaymakamlıklarından da resmi duyuru yapıldı. Peki Van'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? İşte resmi açıklamalar.

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminleri sonrasında Van'da beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları tatili de beraberinde getirdi. Van'ın 4 ilçesinde okulların tatil edildiği bildirildi.


VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? 10 ŞUBAT

Van'ın Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.


Çaldıran Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler neticesinde ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.


Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10 Şubat Salı günü ilçemiz geneli tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personelimiz ile 0-6 yaş çocuğu olan anneler de idari izinli sayılacaktır." denildi.


Muradiye, Özalp ve Saray kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.

Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.


