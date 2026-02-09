TOKİ Bolu kura heyecanı devam ediyor. TOKİ kura takvimine göre, bin 950 sosyal konut için Bolu çekilişleri 12 Şubat’ta saat 11:00’de yapılacak. 500 bin konut kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri de açıklandı. İşte kuraya katılacaklar listesi.

1 /7 TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında yürütülen kura çekimleri tüm hızıyla devam ederken, bin 950 sosyal konutun yapılacağı Bolu’da kuralar 12 Şubat’ta Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda saat 11:00’da çekilecek. Bolu kurasına girecekler ile başvurusu reddedilenlerin isimleri de açıklandı. İşte TOKİ Bolu 500 bin konut kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri.

