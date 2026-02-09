Futbolseverler için 9 Şubat, yerel ve uluslararası arenada tempolu ve heyecan dolu karşılaşmalarla öne çıkıyor. Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği’ni konuk ederken, Kasımpaşa deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Avrupa’da ise La Liga’da Racing Santander ile Mirandes kozlarını paylaşacak. Serie A’da Roma – Cagliari mücadelesi dikkat çekerken, Primeira Liga ve AFC Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak kritik maçlar da futbol gündemini belirleyecek.

2 /6 9 Şubat maç programı: Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 13:30 Imisli - Kapaz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport 16:45 Al Wahda - Al Ahli AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2 16:45 Nasaf Qarshi - Al Shorta AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

3 /6 17:00 Kayserispor - Kocaelispor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 17:30 Turan - Karvan Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport 19:00 Al Ahli Dubai - Al Hilal AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

4 /6 19:00 Al Duhail - Al Sharjah AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2 20:00 Gaziantep FK - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 2 20:00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

5 /6 20:00 Sakaryaspor - Erzurumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor 20:30 Atalanta - Cremonese İtalya Serie A S Sport 2 22:30 Racing Santander - Mirandes İspanya La Liga 2 S Sport Plus