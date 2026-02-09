Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
9 Şubat maç programı: Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

9 Şubat maç programı: Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

10:469/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Futbolseverler için 9 Şubat, yerel ve uluslararası arenada tempolu ve heyecan dolu karşılaşmalarla öne çıkıyor. Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği’ni konuk ederken, Kasımpaşa deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Avrupa’da ise La Liga’da Racing Santander ile Mirandes kozlarını paylaşacak. Serie A’da Roma – Cagliari mücadelesi dikkat çekerken, Primeira Liga ve AFC Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak kritik maçlar da futbol gündemini belirleyecek.

Bugün farklı liglerde oynanacak kritik mücadelelerle dolu bir günü ekran başında geçirecek. Süper Lig’de Gaziantep FK ile Kasımpaşa üç puan için kozlarını paylaşırken, AFC Şampiyonlar Ligi’nde Al Ahli, deplasmanda Al Wahda karşısında sahaya çıkacak. Azerbaycan Premier Ligi’nde Turan ile Karvan arasındaki mücadele dikkat çekerken, Serie A’da ise Atalanta ile Cremonese galibiyet için sahaya çıkacak. İşte 9 Şubat maç programı.

9 Şubat maç programı: Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

13:30 Imisli - Kapaz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

16:45 Al Wahda - Al Ahli AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2

16:45 Nasaf Qarshi - Al Shorta AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

17:00 Kayserispor - Kocaelispor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

17:30 Turan - Karvan Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

19:00 Al Ahli Dubai - Al Hilal AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

19:00 Al Duhail - Al Sharjah AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

20:00 Gaziantep FK - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

20:00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Sakaryaspor - Erzurumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:30 Atalanta - Cremonese İtalya Serie A S Sport 2

22:30 Racing Santander - Mirandes İspanya La Liga 2 S Sport Plus

22:45 Roma - Cagliari İtalya Serie A S Sport 2

23:00 Villarreal - Espanyol İspanya La Liga S Sport

23:45 Porto - Sporting Lisbon Portekiz Liga NOS Tivibu Spor 2S Sport Plus

#Fenerbahçe
#Süper Lig
#İtalya Serie A
#İspanya La Liga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye'nin üçüncü büyük kenti büyümeye devam ediyor: İzmir nüfusu 4,5 milyon sınırını geçti