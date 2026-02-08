İZSU açıkladı: Yağışlar İzmir barajlarını ne kadar doldurdu? 8 şubat 2026 İzmir baraj doluluk oranı kaç?

İZSU 8 şubat baraj doluluk oranı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin günlük bülteninde yer alan verilere göre, barajlardaki su seviyeleri Şubat ayının ilk haftasında yukarı yönlü bir seyir izledi. Özellikle geçtiğimiz aylarda çok düşük oranlara gerileyen bazı barajlarda belirgin artışlar görüldü.