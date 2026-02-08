İZSU açıkladı: Yağışlar İzmir barajlarını ne kadar doldurdu? 8 şubat 2026 İzmir baraj doluluk oranı kaç?

İzmir’de su kaynaklarının güncel tablosu İZSU’nun 8 Şubat 2026 tarihli verileriyle netleşti. Şubat ayıyla birlikte etkisini artıran yağışlar, kent genelindeki baraj doluluk oranlarına sınırlı da olsa artış getirdi. Daha önce kritik seviyelere gerileyen bazı barajlarda yükseliş dikkat çekerken, toplam doluluk oranı yüzde 36 seviyesinin üzerine çıktı.
İZSU’nun paylaştığı resmi rakamlara göre, 8 Şubat 2026 Pazar günü itibarıyla İzmir barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 36,19 olarak kayda geçti. Son dönemde yaşanan su sıkıntısının ardından gelen yağışlar, kentin ana su kaynaklarında kademeli bir toparlanmaya işaret ediyor.
İZSU 8 şubat baraj doluluk oranı
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin günlük bülteninde yer alan verilere göre, barajlardaki su seviyeleri Şubat ayının ilk haftasında yukarı yönlü bir seyir izledi. Özellikle geçtiğimiz aylarda çok düşük oranlara gerileyen bazı barajlarda belirgin artışlar görüldü.
İzmir barajlarında son durum
Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan başlıca barajların 8 Şubat itibarıyla doluluk oranları şu şekilde açıklandı:
Tahtalı Barajı yüzde 17,17
Balçova Barajı yüzde 44,91
Ürkmez Barajı yüzde 45,05
Güzelhisar Barajı yüzde 54,22
Gördes Barajı yüzde 9,35
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı yüzde 46,44
Şubat yağışlarının barajlara etkisi
İzmir’de etkili olan mevsimsel yağışlar, uzun süredir gündemde olan su kıtlığına karşı olumlu bir tablo ortaya koydu. İZSU verileri, barajlardaki artışın sürdüğünü gösterirken, doluluk oranları kentteki su yönetiminin yakından izlenmeye devam ettiğini ortaya koyuyor.