TOKİ başvuru ücret iadesi, özellikle 5000 TL TOKİ başvuru parası yatıran vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. TOKİ projelerine başvuru yapan ancak kura sonucunda hak sahibi olamayan kişiler, TOKİ başvurusu ücreti geri alma sürecinden faydalanarak yatırdıkları bedeli iade alabiliyor. Başvuru sırasında ödenen 5 bin TL TOKİ başvuru parası, kura çekimi tamamlandıktan sonra belirlenen tarihlerde geri ödeniyor. TOKİ başvuru ücret iadesi sürecinde herhangi bir kesinti yapılmazken, iade şartları ve tarihleri projeye göre değişiklik gösterebiliyor. İşte iade sürecine ilişkin detaylar.
TOKİ başvuru ücreti iadesi, özellikle 5000 TL TOKİ başvuru parası yatıran ve kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlar için önemli bir konudur. TOKİ sosyal konut projelerine başvuru sırasında ödenen 5000 TL tutarındaki başvuru ücreti, kurada adı çıkmayan veya başvuru şartlarını taşımadığı için geçersiz sayılan kişiler için tamamen kesintisiz olarak geri ödenmektedir.
TOKİ BAŞVURU PARASI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?
TOKİ başvuru ücreti geri alma işlemi, kura çekiliş tarihinden itibaren genellikle 5 iş günü sonrasında başlar ve başvuru yapılan banka (Halkbank, Ziraat Bankası, Emlak Katılım Bankası gibi) üzerinden gerçekleştirilir. Vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve başvuru sırasında beyan edilen cep telefonu bilgileriyle bankanın internet şubesi, mobil uygulaması, yetkili şubeleri veya ATM'lerinden kolayca iade talebinde bulunabilir; iade sırasında herhangi bir kesinti yapılmaz ve 5000 TL tam olarak başvuru sahibine ait IBAN hesabına aktarılır.
E-DEVLET ÜZERİNDEN İADE İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Başvuru bedelini e-Devlet üzerinden gerçekleştiren kişiler ATM ve banka şubeleri aracılığı ile başvuru bedelinin iadesini alabiliyor.
e-Devlet kapısı, iade sürecini takip etmek için;
1- "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" hizmetini aratın.
2- "Konut/İş Yeri Başvuru" sekmesine tıklayın.
3- Başvurunuzun durumunda "İade Edildi" veya "İade Sürecinde" ibaresini görüyorsanız, ilgili bankanın kanallarını kontrol ederek ücret iadenizi alabilirsiniz.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mülkiyetinde bulunan Gayrimenkul Projelerine başvuru yapan müşteriler, TOKİ tarafından düzenlenen kura sonucu hak sahibi olamadığı durumlarda başvuru bedelini eğer emlak konut üzerinden yatırdıysa, emlak konut sayfası üzerinden iade alabilmektedir.
Kurada hak sahibi olamayan müşterilerin başvuru bedelleri, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında banka şubeleri ve ATM’ler aracılığıyla geri alınabiliyor.