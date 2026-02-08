TOKİ BAŞVURU PARASI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

TOKİ başvuru ücreti geri alma işlemi, kura çekiliş tarihinden itibaren genellikle 5 iş günü sonrasında başlar ve başvuru yapılan banka (Halkbank, Ziraat Bankası, Emlak Katılım Bankası gibi) üzerinden gerçekleştirilir. Vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve başvuru sırasında beyan edilen cep telefonu bilgileriyle bankanın internet şubesi, mobil uygulaması, yetkili şubeleri veya ATM'lerinden kolayca iade talebinde bulunabilir; iade sırasında herhangi bir kesinti yapılmaz ve 5000 TL tam olarak başvuru sahibine ait IBAN hesabına aktarılır.