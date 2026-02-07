Yeni Şafak
Rus anne ile kızının katil zanlısı Türkiye’ye getirildi: İfadesinde suçlamaları reddetti

18:557/02/2026, Cumartesi
IHA
Katil zanlısı Andrej Kuslevic, Türkiye’ye getirildi
Muğla'da emlakçılık yapan 42 yaşındaki Irina Dvizova ile 15 yaşındaki kızı Dayana Dvizova, yol kenarında ölü bulunmuştu. Olayın katil zanlısı Andrej Kuslevic, otobüste yapılan sınır kontrolü sırasında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İstanbul Havalimanı'nda ifade veren Kuslevic, suçlamaları reddetti.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Rus anne ile kızını öldürdüğü iddiasıyla 2 yıldır Almanya’da tutuklu bulunan Andrej Kuslevic, Türkiye’ye getirildi. Katil zanlısı, verdiği ifadede suçunu inkar etti.


2023 yılı Kasım ayında meydana gelen olayda, Bodrum’da emlakçılık yapan Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova (15), Tavşanburnu mevkiinde yol kenarındaki uçurumda ölü bulunmuştu. Olayın ardından Türkiye’den kaçan katil zanlısı Andrej Kuslevic, Mayıs 2024’te Prag’dan Münih’e giden otobüste yapılan sınır kontrolü sırasında yakalanmıştı. Litvanya vatandaşı Andrej Kuslevic’in dün Türkiye’ye getirildiği öğrenildi. İstanbul Havalimanı’nda Kuslevic’in ifadesi, SEGBİS aracılığıyla Bodrum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından alındı. İfadesinde yaklaşık 2 yıldır Almanya’da tutuklu olduğunu belirten Kuslevic, sağlık durumunun kötü olduğunu öne sürerek, tutukluluk halinin devamına itiraz etti. Hakkındaki suçlamaları reddeden paralı asker Andrej Kuslevic, suçsuz olduğunu savundu. Kuslevic’in 1 Nisan’da görülecek duruşma için Bodrum’a getirileceği bildirildi.



