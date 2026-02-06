Yeni Şafak
Eskişehir'de gazeteciyi darbeden 2 kişi tutuklandı

21:106/02/2026, Cuma
AA
Gazeteci Hakkı Sağlam
Eskişehir'de yerel bir gazetede yazı işleri müdürü olan gazeteci Hakkı Sağlam, trafikte meydana gelen tartışmada darbedildi. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir’de görev yapan bir gazetecinin darbedildiği olayla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Şehirdeki yerel bir gazetede yazı işleri müdürü olarak görev yapan Hakkı Sağlam, 29 Ocak'ta trafikte meydana gelen bir tartışmada darbedildi.

Olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışmalar neticesinde olayla ilgili olarak 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. ve K.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#Eskişehir
#Gazeteci
#Darp
