İzmir’de 85 yaşındaki anneannesini dolandırdı: Suç ortağıyla birlikte tutuklandı

IHA
85 yaşındaki Semra Şenkaya

İzmir'de 85 yaşındaki Semra Şenkaya'nın dairesini üzerine geçiren ve darbeden torunu ile suç ortağı olduğu öne sürülen emlakçı kayınbirader hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yakalanan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, 85 yaşındaki anneannesinin taşınmazını hileli yollarla üzerine geçirdiği iddia edilen torun ve suç ortağı,
"Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık"
suçlamasıyla tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 85 yaşındaki Semra Şenkaya, kentsel dönüşüm sürecinde dairesini hileyle üzerine geçirdiği, emekli maaşına el koyduğu, kendisine bıçak çektiği ve darbettiği iddiasıyla torunu K.Ş. (39) ve torununun eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. İddialara göre, kentsel dönüşüm süreci boyunca torunuyla kirada oturan yaşlı kadın, yeni dairelerin teslim edilmesinin ardından mülklerin
"kandırma"
yöntemiyle torunu üzerine tescil edildiğini öne sürdü.

2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Müşteki Semra Şenkaya’ya ait taşınmaz üzerinde baskı ve hile yoluyla tasarrufta bulunulduğu iddiaları üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, torun K.Ş. ve suç ortağı olduğu öne sürülen emlakçı kayınbirader E.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler K.Ş. ve E.S.,
"Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık"
suçundan çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.


