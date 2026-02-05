İzmir’de 85 yaşındaki anneannesini dolandırdı: Suç ortağıyla birlikte tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, 85 yaşındaki Semra Şenkaya, kentsel dönüşüm sürecinde dairesini hileyle üzerine geçirdiği, emekli maaşına el koyduğu, kendisine bıçak çektiği ve darbettiği iddiasıyla torunu K.Ş. (39) ve torununun eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. İddialara göre, kentsel dönüşüm süreci boyunca torunuyla kirada oturan yaşlı kadın, yeni dairelerin teslim edilmesinin ardından mülklerin

"kandırma"