Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Edirne'de umre vaadiyle dolandırıcılık: Vatandaşlar soluğu karakolda aldı

Edirne'de umre vaadiyle dolandırıcılık: Vatandaşlar soluğu karakolda aldı

23:035/02/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
17 kişi, dolandırıldıkları gerekçesiyle Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Selimiye Polis Merkezi Amirliği’ne giderek suç duyurusunda bulundu.
17 kişi, dolandırıldıkları gerekçesiyle Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Selimiye Polis Merkezi Amirliği’ne giderek suç duyurusunda bulundu.

Edirne’de umreye gitmek için kişi başı 1.350 dolar ödeyen 17 vatandaş, bir turizm firması çalışanı tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla polise başvurdu. Aylarca farklı tarihlerle oyalanan mağdurlar, muhatap bulamayınca suç duyurusunda bulundu.

Edirne’de umre ibadetini yerine getirmek amacıyla bir turizm firması çalışanıyla anlaşan ve kişi başı bin 350 dolar ödeme yapan 17 vatandaş, dolandırıldıkları iddiasıyla polise başvurdu.

3 ay boyunca farklı tarihler vererek oyaladılar

Edirne’de kutsal toprakları ziyaret etmek için hazırlık yapan 17 kişilik grup, ödemelerini İstanbul’daki bir tur firmasının E.Ş. isimli görevlisinin banka hesabına yatırdı. İddiaya göre, 3 ay boyunca farklı tarihler verilerek oyalanan vatandaşlar, ödeme yaptıkları şahsa ulaşamayınca dolandırıldıklarını anladı.

"Ne paramızı alabiliyoruz ne de bir yetkiliye ulaşabiliyoruz"

Mağdurlar adına açıklama yapan Fatma Özcan, 3 ay önce yaptıkları ödemeye rağmen muhatap bulamadıklarını belirterek, "Sürekli farklı tarihlerle bizi oyaladılar. Ne paramızı alabiliyoruz ne de bir yetkiliye ulaşabiliyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

"Sadece paramızı değil, umutlarımızı da çaldılar"

Bir diğer mağdur vatandaş ise parayı zor şartlarda biriktirdiklerini dile getirerek, "Ailem gece gündüz çalıştı, ev temizliğine gitti. Sadece paramızı değil, umutlarımızı da çaldılar. Kutsal toprak hayalimizin yıkılmasına sessiz kalınmasın" ifadelerini kullandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Selimiye Polis Merkezi Amirliği’ne giderek suç duyurusunda bulunan grubun şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.



#Edirne
#Umman
#Dolandırıcılık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası’ndaki puanı kaç? Fenerbahçe'nin gruptaki son maçı hangi takımla?